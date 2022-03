Guerre en Ukraine : les troupes russes gagnent du terrain à Marioupol

LVIV, Ukraine — Les forces russes ont gagné du terrain dans la ville portuaire ukrainienne assiégée de Marioupol, où de violents combats ont fermé une importante usine sidérurgique. Les autorités locales ont plaidé pour une aide accrue de l’Occident.

La chute de Marioupol, théâtre de certaines des pires souffrances de la guerre, marquerait une avancée majeure sur le champ de bataille pour les Russes. Ceux-ci sont en grande partie enlisés en dehors des grandes villes depuis plus de trois semaines dans la plus grande invasion terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Des enfants, des personnes âgées meurent. La ville est détruite et elle est effacée de la surface de la Terre », a déclaré un agent de police de Marioupol, Michail Vershnine, depuis une rue jonchée de décombres dans une vidéo adressée aux dirigeants occidentaux et authentifiée par l’Associated Press (AP).

Des détails ont également commencé à émerger samedi sur une attaque à la roquette qui a tué jusqu’à 40 marines à Mykolaïv vendredi, dans le sud de l’Ukraine, selon un responsable militaire ukrainien qui s’est entretenu avec le « New York Times ».

Les forces russes ont déjà coupé Marioupol de la mer d’Azov. Sa chute relierait la Crimée, que la Russie a annexée en 2014, aux territoires contrôlés par les séparatistes soutenus par Moscou à l’est. Ce serait une avancée rare face à la farouche résistance ukrainienne qui a anéanti les espoirs de victoire rapide de la Russie et galvanisé l’Occident.

Attaque contre une usine métallurgique

Les forces ukrainiennes et russes se sont battues pour l’aciérie d’Azovstal à Marioupol, a déclaré samedi Vadym Denysenko, conseiller du ministre ukrainien de l’Intérieur.

« L’une des plus grandes usines métallurgiques d’Europe est en train d’être détruite », a affirmé M. Denysenko à la télévision.

Le conseil municipal de Marioupol a affirmé quelques heures plus tard que les soldats russes avaient déplacé de force plusieurs milliers d’habitants de la ville, principalement des femmes et des enfants, en Russie. Il n’a pas précisé où en Russie et l’AP n’a pas pu confirmer immédiatement l’affirmation.

Oleksiy Arestovych, conseiller du président ukrainien, a déclaré que les forces les plus proches susceptibles d’aider les défenseurs de Marioupol luttaient déjà contre « la force écrasante de l’ennemi », à au moins 100 kilomètres.

« Il n’y a actuellement aucune solution militaire à Marioupol, a-t-il soutenu vendredi soir. Ce n’est pas seulement mon opinion, c’est l’opinion de l’armée. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré tôt dimanche matin que le siège de Marioupol entrerait dans l’histoire pour ces crimes de guerre commis par les troupes russes.

« Faire cela à une ville paisible, ce que les occupants ont fait, est une terreur dont on se souviendra pendant des siècles », a-t-il déclaré dans sa vidéo à la nation.

Bilan militaire

Du côté des Russes, les estimations des décès varient considérablement, mais même les chiffres conservateurs se situent dans les milliers.

Lors de sa guerre de 2008 avec la Géorgie, la Russie a compté 64 décès en cinq jours de combats, et environ 15 000 en Afghanistan en 10 ans et plus de 11 000 au cours des années de combats en Tchétchénie.

Par ailleurs, l’armée russe soutient avoir utilisé son plus récent modèle de missile hypersonique, Kinjal, pour la première fois au combat lors de son offensive en Ukraine.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le major général Igor Konashenkov, a déclaré que les missiles hypersoniques ont détruit un entrepôt souterrain stockant des missiles et des munitions d’aviation des troupes ukrainiennes dans la région occidentale d’Ivano-Frankivsk.

La Russie a déclaré que le Kinjal, transporté par des avions de chasse MiG-31, a une portée allant jusqu’à 2000 kilomètres et vole à 10 fois la vitesse du son.

Le secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, a indiqué samedi que les États-Unis ne pouvaient confirmer si les Russes avaient utilisé un missile hypersonique lors de l’attaque.

Couloirs humanitaires

Les organes de l’ONU ont confirmé la mort de plus de 847 civils depuis le début de la guerre, bien qu’ils admettent que le bilan réel est probablement beaucoup plus élevé. L’ONU affirme que plus de 3,3 millions de personnes ont fui l’Ukraine en tant que réfugiés.

Les évacuations de Marioupol et d’autres villes assiégées se sont déroulées le long de 8 des 10 corridors humanitaires, a indiqué la vice-première ministre Iryna Vereshchuk. Un total de 6 623 personnes ont été évacuées.

En attendant de monter à bord d’un bus dans un centre de triage près de la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine, une femme nommée Irina a dit qu’elle avait décidé de quitter son domicile à Mykolaïv cette semaine après qu’une forte explosion a secoué les murs, réveillant sa fille.

« Pouvez-vous imaginer la peur que j’avais, non pas pour moi, mais pour mon enfant ? a rapporté Irina, qui n’a pas donné son nom de famille. Nous avons donc décidé de venir ici, mais je ne sais pas où nous allons, où nous resterons. »

La vice-première ministre a précisé que l’aide humanitaire prévue pour la ville méridionale de Kherson, dont la Russie s’est emparée au début de la guerre, n’a pas pu être livrée, car les camions ont été arrêtés en cours de route par les troupes russes.

L’Ukraine et la Russie ont tenu plusieurs cycles de négociations visant à mettre fin au conflit, mais restent divisées sur plusieurs questions. La Russie fait pression pour la démilitarisation de son voisin, tandis que Kyiv exige des garanties de sécurité.

M. Poutine s’est entretenu pour la deuxième fois par téléphone samedi avec le premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Selon la lecture de l’appel par le Kremlin, le président russe « a présenté des évaluations fondamentales du déroulement des pourparlers entre les représentants russes et ukrainiens », tandis que M. Bettel l’a informé des « contacts avec les dirigeants de l’Ukraine et d’autres pays ».

Pendant ce temps à Londres, la ministre britannique des Affaires étrangères a accusé le président russe Vladimir Poutine d’utiliser les pourparlers avec l’Ukraine comme un « écran de fumée » alors qu’il intensifie la violence contre le pays.

Dans une entrevue au quotidien Times, de Londres, Liz Truss a déclaré qu’elle était « très sceptique » au sujet du sérieux de la Russie dans les pourparlers, accusant les forces russes d’essayer ainsi de progresser en territoire ukrainien.

Elle s’attend à une situation de violence « de pire en pire » alors que la campagne militaire russe vacille.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a mentionné lors d’une visite samedi en Bulgarie, allié de l’OTAN, que l’invasion russe était en perte de vitesse sur plusieurs fronts, mais que les États-Unis n’avaient pas encore vu de signes indiquant que Poutine déployait des forces supplémentaires.

Les forces russes ont tiré sur huit villes et villages de la région orientale de Donetsk au cours des dernières 24 heures, dont Marioupol, a annoncé samedi la police nationale ukrainienne.

Les attaques à la roquette et à l’artillerie lourde ont tué et blessé des dizaines de civils et endommagé au moins 37 bâtiments et installations résidentiels, dont une école, un musée et un centre commercial, a-t-elle ajouté.