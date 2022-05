États-Unis: la Cour suprême serait sur le point d’annuler le droit à l’avortement

Mark Sherman et Zeke Miller, The Associated Press

WASHINGTON — Le président américain Joe Biden a dénoncé mardi le projet d’avis «radical» de la Cour suprême des États-Unis qui annulerait le jugement historique «Roe contre Wade» sur le droit à l’avortement, en vigueur depuis près de 50 ans.

La Cour a précisé qu’aucune décision finale n’a été prise, mais le président Biden a prévenu que d’autres droits des Américains, comme le mariage homosexuel et la contraception, seront menacés si le tribunal va de l’avant.

Selon un article du journal Politico, publié lundi soir, un projet d’avis de la Cour suprême des États-Unis suggère que le plus haut tribunal pourrait être sur le point d’annuler le jugement historique de 1973, qui a légalisé l’avortement dans tout le pays.

Une décision d’annuler Roe entraînerait l’interdiction d’avortement dans environ la moitié des États et pourrait avoir d’énormes répercussions pour les élections de mi-mandat, en novembre. Mais il n’est pas clair si ce projet représente le dernier mot du tribunal sur la question — les avis changent souvent de façon importante et mineure dans le processus de rédaction d’un arrêt à la Cour suprême.

Le juge en chef des États-Unis, John Roberts, a réclamé qu’une enquête soit faite concernant cette fuite médiatique, qu’il a qualifiée de «flagrante rupture de confiance». Le document obtenu par Politico était daté du mois de février.

Partout aux États-Unis, les gens ont retenu leur souffle en attendant de découvrir ce que leur réserve la suite des choses. Tant au Congrès qu’à la Maison-Blanche, tous deux contrôlés par les démocrates, on a promis de faire pression pour que la Cour suprême change d’avis, mais leurs chances d’y parvenir paraissent minces.

Le président Joe Biden a déclaré mardi matin que «l’équité fondamentale et la stabilité de notre droit exigent» que le tribunal n’infirme pas l’arrêt Roe c. Wade. «Si le tribunal annule Roe, il incombera aux élus de notre pays, à tous les ordres de gouvernement, de protéger le droit d’une femme de choisir», a indiqué M. Biden.

«Et il incombera aux électeurs d’élire des responsables pro-choix en novembre. Au niveau fédéral, nous aurons besoin de plus de sénateurs pro-choix et d’une majorité pro-choix à la Chambre pour adopter une législation codifiant Roe, que je m’efforcerai d’adopter et de signer.»

Bien que les efforts passés aient échoué, le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu’il avait l’intention d’organiser un vote à la chambre haute. «C’est aussi urgent et réel que possible, a déclaré M. Schumer au Sénat mardi. Chaque Américain va voir de quel côté chaque sénateur se tient.»

Après la publication de l’article de Politico, des partisans des deux côtés de la question se sont rassemblés devant la Cour suprême, lundi soir à Washington, puis de nouveau mardi matin, en brandissant des pancartes et en scandant des slogans.

Dans une déclaration conjointe des deux principaux démocrates au Congrès, M. Schumer et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont déclaré: «Si l’article (de Politico) est exact, la Cour suprême est sur le point d’infliger la plus importante restriction de droits au cours des cinquante dernières années – non seulement aux femmes, mais aussi à tous les Américains».

«Erreur dès le départ»

Par ailleurs, l’article du journal Politico représente une violation extrêmement rare du processus de délibération secret de la Cour suprême — et sur une affaire d’une extrême importance.

«Roe s’est trompé de manière flagrante dès le départ», indique le projet d’avis de la Cour. Il a été signé par le juge Samuel Alito, de la majorité conservatrice (6-3) du tribunal, qui avait été nommé par George W. Bush.

Le document a été qualifié de «première ébauche» de «l’opinion de la Cour» dans une affaire contestant l’interdiction de l’avortement au Mississippi après 15 semaines, une affaire connue sous le nom de «Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization». Le tribunal devrait statuer sur l’affaire avant la fin de son mandat actuel, fin juin ou début juillet.

L’ébauche d’avis stipule en effet qu’il n’y a pas de droit constitutionnel aux services d’avortement; il permettrait aux États de réglementer plus fortement ou de simplement interdire cette procédure.

«Nous estimons que Roe et Casey doivent être annulés», indique-t-on, en référence à l’affaire «Planned Parenthood c. Casey» de 1992, qui a confirmé l’arrêt Roe concernant le droit constitutionnel aux services d’avortement, mais a permis aux États d’imposer certaines contraintes à la pratique. «Il est temps de respecter la Constitution et de renvoyer la question de l’avortement aux élus du peuple.»

Politico a seulement déclaré qu’il avait reçu «une copie du projet d’avis d’une personne familière avec les procédures du tribunal dans l’affaire du Mississippi ainsi que d’autres détails soutenant l’authenticité du document».

Le projet d’avis suggère fortement que lorsque les juges se sont rencontrés en privé peu de temps après les plaidoiries dans l’affaire, le 1er décembre dernier, au moins cinq magistrats, sur neuf, ont voté pour annuler les arrêts Roe et Casey, et le juge Alito s’est vu confier la tâche de rédiger l’opinion majoritaire du tribunal.

Les votes et les opinions dans un dossier ne sont pas définitifs tant qu’une décision n’est pas annoncée — ou, dans un changement provoqué par la pandémie, publiée sur le site Web du tribunal.

Le rapport intervient au milieu d’une pression législative visant à restreindre l’avortement dans plusieurs États dirigés par des républicains – l’Oklahoma étant le plus récent – avant même que le tribunal ne rende sa décision. Les opposants de ces mesures ont déclaré que les femmes à faible revenu seraient affectées de manière disproportionnée par le fardeau des nouvelles restrictions.

La fuite de documents a déclenché des répercussions politiques intenses, à l’approche des élections de mi-mandat. Déjà, les politiciens des deux côtés se sont emparés de l’article de Politico pour collecter des fonds et dynamiser leurs partisans de chaque côté de cette question brûlante.

Un sondage AP-NORC datant de décembre a révélé que les démocrates considèrent de plus en plus la protection du droit à l’avortement comme une priorité élevée pour le gouvernement.

D’autres sondages montrent que relativement peu d’Américains veulent voir Roe renversé. En 2020, AP VoteCast a constaté que 69 % des électeurs à l’élection présidentielle ont déclaré que la Cour suprême devrait laisser l’arrêt Roe c. Wade telle quelle; seulement 29 % ont déclaré que le tribunal devrait l’annuler. En général, les sondages AP-NORC révèlent qu’une majorité des Américains est favorable à la légalité de l’avortement dans la plupart ou dans tous les cas.

Américains nuancés

Pourtant, lorsqu’on les interroge sur la politique d’avortement en général, les Américains ont des attitudes nuancées sur la question, et beaucoup ne pensent pas que l’avortement devrait être possible après le premier trimestre ou que les femmes devraient pouvoir obtenir un avortement légal pour quelque raison que ce soit.

M. Alito, dans l’ébauche, indique que le tribunal ne pouvait pas prédire comment la population pourrait réagir et ne devrait pas tenter de le faire. «Nous ne pouvons pas permettre que nos décisions soient affectées par des influences extérieures telles que l’inquiétude concernant la réaction du public à notre travail», a écrit le juge Alito dans le projet d’avis, rapporte Politico.

Lors des plaidoiries en décembre, les six juges conservateurs ont indiqué qu’ils respecteraient la loi du Mississippi, et cinq ont posé des questions qui suggéraient que l’annulation de Roe et de Casey était une possibilité.

Seul le juge en chef, John Roberts, semblait prêt à franchir la moindre étape en maintenant l’interdiction de 15 semaines, bien que cela constituerait également un affaiblissement significatif du droit à l’avortement.

Jusqu’à présent, la Cour a autorisé les États à réglementer, mais pas à interdire l’avortement avant que le foetus soit viable, soit environ 24 semaines. Les trois juges libéraux de la cour semblaient probablement en désaccord.

Il est impossible de savoir quels efforts sont déployés dans les coulisses pour influencer le vote d’un juge. Si le juge Roberts est enclin à permettre à Roe de survivre, il n’a qu’à choisir un autre vote conservateur pour priver le tribunal d’une majorité afin d’annuler l’arrêt de principe sur l’avortement.

Vingt-six États sont certains ou susceptibles d’interdire l’avortement si Roe c. Wade est annulé, selon le groupe de réflexion sur les droits à l’avortement, l’Institut Guttmacher. Parmi ceux-ci, 22 États ont déjà des interdictions totales ou quasi totales sur les livres actuellement bloqués par Roe, à l’exception du Texas. La loi de l’État l’interdisant après six semaines a déjà été autorisée à entrer en vigueur par la Cour suprême en raison de sa structure d’application civile inhabituelle. Quatre autres États sont considérés comme susceptibles d’adopter rapidement des interdictions si Roe est annulé.

Entre-temps, seize États et le District de Columbia ont protégé l’accès à l’avortement dans la législation de l’État.

Cette année, anticipant une décision annulant ou éviscérant Roe, huit États conservateurs ont déjà pris des mesures pour restreindre les droits à l’avortement. L’Oklahoma, par exemple, a adopté plusieurs projets de loi ces dernières semaines, dont un qui entrera en vigueur cet été, faisant de la pratique d’un avortement un crime. Comme de nombreux projets de loi antiavortement adoptés cette année dans les États dirigés par le GOP, il ne prévoit aucune exception pour le viol ou l’inceste, uniquement pour sauver la vie de la mère.

Sept États à tendance démocrate ont protégé ou élargi l’accès à la procédure, dont la Californie, qui a adopté une législation rendant la procédure moins coûteuse et envisage d’autres projets de loi pour se faire un «sanctuaire de l’avortement» si Roe est annulé.

Le projet semblait légitime à certains partisans de la cour. L’avocat vétéran de la Cour suprême Neal Katyal, qui a travaillé comme greffier du juge Stephen Breyer et a donc été en mesure de voir des brouillons, a écrit sur Twitter: «Il y a beaucoup de signaux que l’opinion est légitime. La longueur et la profondeur de l’analyse seraient très difficiles à simuler. Il dit qu’il est écrit par le juge Alito et sonne définitivement comme lui.»