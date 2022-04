Emmanuel Macron est réélu à l’élection présidentielle française

PARIS — Emmanuel Macron remporte le second tour de l’élection présidentielle française, selon les résultats provisoires publiés par le ministère de l’Intérieur vers 1h30, heure locale.

M. Macron obtient 58,55 % des suffrages exprimés contre 41,45 % pour sa rivale d’extrême droite, Marine Le Pen.

Il devient le premier président sortant à être réélu depuis l’instauration du quinquennat en France. Il s’agissait d’un match retour entre lui et son adversaire. M. Macron a toutefois perdu des plumes puisqu’il avait obtenu 66,10% des voix en 2017.

Emmanuel Macron a obtenu 18 779 812 votes contre 13 297 729 pour Mme Le Pen.

Les résultats ont été acclamés par les partisans de M. Macron réunis au pied de la tour Eiffel. «On a gagné! On a gagné!», ont-ils scandé.

Le président réélu est arrivé sur le Champ-de-Mars vers 21h30 sous un ciel nuageux, heure locale. Il s’est franchi un chemin parmi ses partisans rassemblés.

«Merci!» s’est-il exclamé d’une estrade ronde.

Selon M. Macron, la victoire s’explique par le choix «d’un projet humaniste, ambitieux pour l’indépendance de notre pays, pour notre Europe [et] d’un projet républicain dans ses valeurs, un projet social et écologique, un projet fondé sur le travail et la création, un projet de libération de nos forces académiques, culturelles, entrepreneuriales».

Celui qui a été souvent été décrit comme un politicien arrogant, M. Macron a voulu se montrer humble en rappelant qu’il sera le président de tous les Français. Il a dit être conscient de l’important des appuis de ceux qui voulaient faire barrage à l’extrême droite de Mme Le Pen.

«Je veux ici leur dire que j’ai conscience que ce vote m’oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines», a-t-il souligné.

Mme Le Pen avait été la première à s’adresser à la population. «Un grand vent de liberté aurait pu se lever, mais le sort des urnes en a décidé autrement, a-t-elle lancé. En dépit de deux semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, les idées que nous représentons arrivent à des sommets.»

Elle a annoncé son intention de demeurer présente dans le paysage politique français. «Plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l’énergie, la persévérance et l’affection que vous me connaissez», a-t-elle promis en lançant un appel à ses partisans en vue des élections législatives qui se dérouleront en juin.

Jean-Luc Mélenchon, qui était arrivé troisième au premier tour à 21,95%, a lui aussi lancé la bataille des législatives. «La démocratie peut nous donner le moyen de changer le cap. Un autre monde est encore possible en élisant une majorité, je dis bien une majorité, de députés de la nouvelle Unité populaire qui doit être élargie», a-t-il déclaré peu après l’annonce des résultats.

Éric Zemmour, quatrième au premier tour à 7,07 % et grand rival de Mme Le Pen à l’extrême droite, avait lui aussi le regard tourné vers les législatives.

Adoptant un ton amer, il a rappelé que le nom de Le Pen était associé à huit défaites électorales en faisant allusion à Marine Le Pen et à son père Jean-Marie Le Pen. «Cela fait trop longtemps que ceux qui aiment passionnément la France sont vaincus. Cela fait longtemps que ceux qui veulent défendre son identité et mettre un terme à l’immigration sont amèrement déçus un soir d’élection», a-t-il commenté.

Le premier ministre François Legault n’a pas perdu de temps à féliciter le vainqueur. «Au nom du gouvernement du Québec, je tiens à féliciter Emmanuel Macron pour sa réélection à titre de président de la République française. J’ai hâte de poursuivre le travail que nous avons entamé. Je suis fier de la relation que le Québec a avec la France et de l’amitié qui unit nos nations», a-t-il déclaré sur Twitter.

Son homologue fédéral Justin Trudeau l’a imité plus tard. «Félicitation Emmanuel Macron. J’ai hâte de poursuivre notre travail ensemble sur les enjeux importants pour les Canadiens et les Français — de la défense de la démocratie, à la lutte aux changements climatiques et à la croissance économique pour la classe moyenne.»

Selon le consulat de la France à Montréal, Emmanuel Macron l’a facilement emporté dans les circonscriptions de l’est du Canada, recevant 87,63% des suffrages à Montréal, 74,50 % à Québec et 82,21% à Moncton.

Le président du Conseil européen Charles Michel a lui aussi félicité M. Macron. «Chaleureux bravo cher Emmanuel Macron. En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique. Nous pouvons compter sur la France cinq ans de plus».

L’abstention a été estimée à 28,01 %, ce qui représente un sommet depuis l’élection présidentielle en France de 1969.