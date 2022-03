Écrasement d’un avion de la China Eastern transportant 132 personnes

Ken Moritsugu, The Associated Press

PÉKIN, Chine — Un avion civil transportant 132 personnes s’est écrasé lundi dans une région montagneuse de la province du Guangxi, dans le sud-ouest de la Chine, ont indiqué les autorités chinoises de l’aviation. L’écrasement a déclenché un vaste incendie de forêt visible depuis l’espace.

Plus de sept heures après la perte de communication avec l’appareil, il n’y avait toujours pas de nouvelles de survivants. Il s’agit de la pire catastrophe aérienne de ce pays en près d’une décennie.

L’Administration chinoise de l’aviation civile a indiqué dans un communiqué que l’accident s’était produit près de la ville de Wuzhou, dans la région du Guangxi. L’appareil assurait la liaison entre Kunming, dans la province sud-ouest du Yunnan, et le centre industriel de Guangzhou, le long de la côte est, a-t-on ajouté.

Des images captées et transmises par un satellite de la NASA montrent un vaste incendie près du lieu où l’avion s’est écrasé vers 14 h 30, heure locale.

Les médias d’État ont rapporté que tous les Boeing 737-800 de la flotte de China Eastern avaient été cloués au sol.

Le constructeur Boeing, de Chicago, a déclaré qu’il était au courant des premiers rapports sur l’accident et qu’il «travaillait à recueillir plus d’informations». Le titre de Boeing a chuté de plus de 8 % dans les échanges avant commercialisation lundi matin.

Le transporteur China Eastern, dont le siège à Shanghai, est l’une des trois principales compagnies aériennes de Chine. Il exploite de nombreuses liaisons nationales et internationales, desservant 248 destinations.

Le vol 5735 de China Eastern volait à plus de 9000 mètres environ lorsque, juste après 14 h 20, l’avion est entré en piqué à sa vitesse d’altitude de croisière de 455 nœuds (842 km/h), selon les données de vol captées sur le site de suivi de vols FlightRadar24.com. Ces données suggèrent que l’avion s’est écrasé dans la minute et demie suivant ce qui s’est mal passé.

L’avion a cessé de transmettre des données juste au sud-ouest de Wuzhou, une ville de 3 millions d’habitants dans l’est du Guangxi.

L’avion avait été livré au transporteur chinois en juin 2015 et volait depuis plus de six ans. China Eastern Airlines utilise le Boeing 737-800 comme l’un des principaux appareils de sa flotte — sur ses plus de 600 avions, 109 sont des Boeing 737-800.

Boeing a commencé à livrer le 737-800 à ses clients en 1997 et a livré le dernier de la série à China Eastern en 2020. Il a fabriqué plus de 5200 avions à fuselage étroit, un avion régional monocouloir populaire.

Le Boeing 737 monocouloir bimoteur est l’un des avions les plus populaires au monde pour les vols court et moyen-courriers. China Eastern exploite plusieurs versions de cet avion, y compris le 737-800 et le 737 Max.

L’accident le plus meurtrier impliquant un Boeing 737-800 est survenu en janvier 2020, lorsque les gardiens de la révolution iraniens ont abattu un appareil d’Ukraine International Airlines, tuant les 176 personnes à bord, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents.

La version 737 Max de ce Boeing a été clouée au sol dans le monde entier après deux accidents mortels. Le régulateur chinois de l’aviation a autorisé la remise en service de cet avion à la fin de l’année dernière — il a été le dernier grand marché à le faire.

Le dernier accident mortel d’un avion de ligne civil en Chine remonte à août 2010.