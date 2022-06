É-U: un train entre en collision avec un camion à benne et déraille dans le Missouri

Summer Ballentine, The Associated Press

MENDON, Mo. — Un train de passagers voyageant de Los Angeles à Chicago a déraillé lundi dans une zone rurale isolée du Missouri après avoir heurté un camion-benne qui bloquait une voie publique, et certaines personnes à bord ont été blessées, a déclaré le service de transport ferroviaire Amtrak.

On ne sait pas pour le moment combien de personnes ont été blessées. Au moins huit hélicoptères médicaux répondaient de partout dans l’État, a fait savoir le directeur du développement commercial de Lifeflight Eagle, Matt Daugherty, au journal Kansas City Star. M. Daugherty a mentionné qu’il y avait un certain nombre de blessés et que certains étaient dans un état critique.

Le train Southwest Chief transportait environ 243 passagers et 12 membres du personnel lorsque la collision s’est produite près de Mendon à 12h42, a indiqué Amtrak. Huit wagons et deux locomotives ont déraillé.

Une vidéo d’hélicoptère diffusée par KMBC-TV à Kansas City depuis la scène de l’accident montrait des wagons sur le côté alors que les secouristes utilisaient des échelles pour grimper dans l’un d’eux. La vidéo montrait également six hélicoptères médicaux stationnés à proximité attendant de transporter des patients.

Trois passagers ont été emmenés à l’hôpital universitaire de Columbia, a indiqué le porte-parole de l’hôpital, Eric Maze. Il n’avait pas d’informations sur leurs conditions.

Les passagers du train comprenaient des étudiants de Pleasant Ridge High School à Easton, Kansas, qui se rendaient à une conférence des Future Business Leaders of America à Chicago, a informé le superintendant Tim Beying au Kansas City Star.

Le train Southwest Chief met environ deux jours pour se rendre de Los Angeles à Chicago. La ville de Mendon, au Missouri, qui compte environ 160 habitants, se trouve à 135 kilomètres au nord-est de Kansas City.