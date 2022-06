É.-U.: la Cour rejette l’idée que le glyphosate dans un désherbant est sans danger

Matthew Daly, The Associated Press

WASHINGTON — Une cour d’appel fédérale a rejeté vendredi une conclusion de l’administration Trump selon laquelle l’ingrédient actif du désherbant Roundup ne pose pas de risque grave pour la santé et n’est «pas susceptible» de provoquer de cancer chez les humains.

La Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, basée en Californie, a ordonné à l’Agence de protection de l’environnement de réexaminer sa conclusion de 2020 selon laquelle le glyphosate ne présentait aucun risque pour la santé des personnes qui y étaient exposées, par quelque moyen que ce soit, tels que dans la cour, les fermes, les bords de route ou sous forme de résidus laissés sur les récoltes.

Le glyphosate est l’ingrédient actif du Roundup, l’herbicide le plus utilisé au monde. Le géant pharmaceutique Bayer, qui a acquis le producteur original de l’herbicide Monsanto en 2018, fait face à des milliers de réclamations de personnes qui affirment que l’exposition au Roundup a causé leur cancer.

Roundup demeure disponible à la vente. Selon un porte-parole de l’agence, les responsables de l’EPA examinent la décision de 54 pages «et décideront des prochaines étapes». La Cour suprême envisage également d’entendre un appel de Bayer qui pourrait mettre fin à des milliers de poursuites pour cancer.

Au nom d’un panel unanime de trois juges, la juge Michelle Friedland a déclaré que la conclusion de l’EPA sur l’absence de risque pour la santé humaine «n’était pas soutenue par des preuves substantielles». Elle a également statué que l’EPA n’a pas respecté ses obligations au titre de la loi sur les espèces menacées d’extinction en examinant de manière inadéquate l’impact du glyphosate sur les espèces animales et la végétation.

Les critiques juridiques ont affirmé que l’EPA «a esquivé ses obligations en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition. Nous sommes d’accord et renvoyons l’agence pour un examen plus approfondi», a écrit la juge Friedland, une candidate de l’ancien président Barack Obama.

Le Center for Food Safety, l’un des groupes qui ont contesté la décision, a qualifié la décision de vendredi de «victoire historique pour les travailleurs agricoles et l’environnement».

La décision «donne la parole à ceux qui souffrent du cancer du glyphosate», a déclaré Amy van Saun, avocate principale du centre.

«La conclusion de l’EPA sur le risque de « pas de cancer » n’a pas résisté à un examen approfondi, a-t-elle indiqué. Le tribunal a convenu que l’EPA devait garantir la sécurité des espèces en voie de disparition avant de donner son feu vert au glyphosate.»

Alors que l’EPA a affirmé qu’elle n’avait trouvé aucune preuve de risque de cancer lié au glyphosate, la Californie et d’autres États l’ont répertorié comme un risque de cancer et les gouvernements locaux à travers le pays ont restreint son utilisation.

Le glyphosate n’est pas interdit au Canada, mais certaines villes telles que Laval et Montréal l’ont interdit sur leur territoire.

En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé le produit chimique comme «probablement cancérigène».

Bayer a annoncé l’année dernière qu’il retirait le glyphosate du marché américain des pelouses et jardins résidentiels, à compter de 2023.

Bayer a déclaré dans un communiqué vendredi soir que la conclusion de l’EPA pour 2020 «était basée sur une évaluation rigoureuse des données scientifiques couvrant plus de 40 ans». L’entreprise estime que l’EPA «continuera à conclure, comme elle et d’autres organismes l’ont toujours fait depuis plus de quatre décennies, que les herbicides à base de glyphosate peuvent être utilisés en toute sécurité et ne sont pas cancérigènes», indique le communiqué.

L’année dernière, Bayer a mis de côté 4,5 milliards de $ pour faire face aux allégations selon lesquelles le glyphosate causerait un lymphome non hodgkinien, un type de cancer. La société avait auparavant enregistré des pertes de près de 10 milliards de $ pour les précédentes séries de litiges.

«L’incapacité de l’EPA à agir sur la science, tel que détaillé dans le litige, a des conséquences néfastes sur la santé des travailleurs agricoles, du public et des écosystèmes dans le monde réel», a affirmé Jay Feldman, directeur exécutif de Beyond Pesticides, un plaignant dans l’affaire. «En raison de ce procès, l’obstruction de l’agence au processus de réglementation ne sera pas autorisée.»