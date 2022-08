Deux avions entrent en collision en Californie: au moins deux morts

The Associated Press

WATSONVILLE, Calif. — Deux avions sont entrés en collision jeudi dans le nord de la Californie alors qu’ils tentaient d’atterrir dans un aéroport local. Au moins deux des trois occupants ont été tués, ont annoncé des responsables.

L’accident est survenu à l’aéroport municipal de Watsonville peu avant 15h, selon un message sur Twitter de la Ville de Watsonville. Cet aéroport qui appartient à la ville n’a pas de tour de contrôle pour diriger l’atterrissage et le décollage des avions.

Il y avait deux personnes à bord d’un Cessna 340 bimoteur et le pilote d’un Cessna 152 monomoteur était seul à bord de l’appareil lors de l’accident, rapporte l’agence américaine de l’aviation (FAA). Les responsables disent qu’il y a plusieurs victimes, mais on ignore pour l’instant si quelqu’un a survécu.

Les pilotes étaient en approche finale de l’aéroport lorsque la collision s’est produite, a indiqué la FAA dans un communiqué. La FAA et le Bureau national de la sécurité des transports enquêtent sur l’accident.

Personne sur le terrain n’a été blessé. L’aéroport dispose de quatre pistes et abrite plus de 300 avions, selon son site Web. Il gère plus de 55 000 vols par an et est souvent utilisé pour les avions de loisirs et les entreprises agricoles.

Des photos et des vidéos de la scène publiées sur les réseaux sociaux montrent les débris d’un petit avion dans un champ gazonné près de l’aéroport. Une photo de la Ville de Watsonville montre des dommages à un petit bâtiment de l’aéroport, avec des pompiers sur les lieux.

Dans une autre photo, on peut voir un panache de fumée visible depuis une rue près de l’aéroport.

Les avions se trouvaient à environ une soixantaine de mètres dans les airs lorsqu’ils se sont écrasés, a déclaré un témoin au journal Santa Cruz Sentinel.

Franky Herrera passait devant l’aéroport lorsqu’il a vu l’avion bimoteur s’incliner fortement vers la droite et a heurté l’aile du plus petit avion, qui «est descendu en spirale et s’est écrasé» près du bord de l’aérodrome et non loin des habitations, a-t-il déclaré au journal.

L’avion bimoteur a continué à voler, mais «il avait du mal», a indiqué M. Herrera, puis il a vu des flammes de l’autre côté de l’aéroport.

Pour l’heure, aucune information supplémentaire n’était disponible.

Watsonville, qui est située près de la baie de Monterey, se trouve à environ 160 kilomètres au sud de San Francisco.

Le directeur de l’aéroport municipal de Watsonville n’était pas disponible pour une entrevue téléphonique dans les heures qui ont suivi l’accident. L’aéroport représente environ 40% de toutes les activités d’aviation générale dans la région de la baie de Monterey, selon le site Web de la ville de Watsonville.