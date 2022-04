Des inondations ont fait au moins 45 morts en Afrique du Sud

Mogomotsi Magome, The Associated Press

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud — Au moins 45 personnes ont perdu la vie quand des pluies diluviennes et des inondations ont frappé la région métropolitaine de Durban, en Afrique du Sud, ont indiqué des responsables.

Le port de la ville a aussi été endommagé, tout comme de grandes autoroutes et d’autres portions de la province du KwaZulu-Natal.

L’armée sud-africaine a été déployée mardi à Durban et dans la région métropolitaine voisine d’eThekwini pour aider au secours des résidents sinistrés.

Des victimes ont été emportées par le courant, ont dit des dirigeants. Le port de Durban, le plus grand et le plus achalandé d’Afrique subsaharienne, a été inondé par une crue qui a balayé des conteneurs et les a entassés pêle-mêle.

Les autorités locales ont hébergé des centaines de personnes dont les maisons et les biens ont été emportés par les inondations. Des techniciens tentent de rétablir l’alimentation électrique en plusieurs endroits.

Les services d’urgence répondent depuis plusieurs jours aux appels à l’aide de gens coincés chez eux, mais la situation semble s’améliorer, a confié mardi à l’Associated Press le porte-parole Robert McKenzie.

«Il y a des instances d’édifices effondrés où les opérations se poursuivent», a-t-il dit.

«La plupart de nos centrales électriques ont été inondées et nos équipes travaillent d’arrache-pied pour rétablir le courant dans les secteurs touchés», a dit aux médias mardi le maire de la municipalité métropolitaine d’eThekwini, Mxolisi Kaunda.

«Nous équipes sont sur le terrain pour tenter de ramener la situation à la normale, a-t-il dit. Nous continuons à évaluer les dommages, mais nous ne pouvons être certains de leur ampleur en ce moment.»