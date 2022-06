Début d’une vague de chaleur intense en Espagne: jusqu’à 43 degrés Celsius

The Associated Press

MADRID — La première vague de chaleur intense de l’année s’amène sur l’Espagne dimanche alors que le thermomètre pourrait afficher jusqu’à 43 degrés Celsius par endroits.

L’agence météorologique nationale (AEMET) précise que cette masse d’air chaud arrive de l’Afrique du Nord et que la vague de chaleur devrait durer au moins jusqu’à mercredi. Les zones les plus chaudes se trouveront au centre et au sud-ouest de l’Espagne, selon l’agence.

Les prévisions indiquent un maximum de 43 degrés Celsius pour les villes de Séville et Cordoue, situées dans le sud du pays, ainsi que Badajoz, plus à l’ouest.

Les météorologues ont indiqué que la température pourrait atteindre 38 degrés Celsius dans la capitale, à Madrid, bien au-dessus de la moyenne saisonnière en ce début du mois de juin. Le maximum prévu sur la côte de Barcelone est de 32 degrés Celsius.