Chine: croissance économique est restée en déclin au 1er trimestre de 2022

The Associated Press

PÉKIN, Chine — La croissance économique reste en déclin en Chine après la fermeture de Shanghai et d’autres villes par les autorités pour lutter contre les épidémies de coronavirus.

La croissance a glissé à 1,3 % par rapport au trimestre précédent au cours des trois premiers mois de 2022, contre 1,4 % au dernier trimestre de l’année dernière, selon des données officielles publiées lundi.

Et les ventes au détail du mois de mars ont chuté de 3,5 % par rapport à 2021.

Le Parti communiste au pouvoir, qui s’est fixé un objectif de croissance de 5,5 % cette année, tentait déjà d’inverser une récession qui a commencé à la mi-2021.

La pression a monté après que la flambée des infections à la COVID-19 le mois dernier ait incité Pékin à suspendre l’accès à Shanghai, une ville de 25 millions d’habitants, et à d’autres centres industriels. Le flux de biens industriels a été perturbé par la suspension de l’accès à Shanghai, qui abrite le port le plus actif du monde, et à d’autres villes industrielles, dont Changchun et Jilin dans le nord-est.

Les constructeurs automobiles mondiaux et d’autres fabricants ont réduit ou arrêté la production dans les usines chinoises.

Le ralentissement nuit aux partenaires commerciaux de la Chine. Les prix du pétrole, qui ont grimpé en flèche après l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, se sont relâchés sur les prévisions d’affaiblissement de la consommation chinoise.

La demande des consommateurs, un moteur économique important, a été freinée par un appel du gouvernement à la population pour qu’elle évite de voyager pendant les vacances du Nouvel An lunaire de février, normalement une période de grosses dépenses en cadeaux, banquets et tourisme.