Boutcha: Zelensky parlera au Conseil de sécurité des Nations unies

BOUTCHA, UKRAINE — Le président ukrainien devrait s’adresser mardi à l’organe le plus puissant de l’ONU après l’apparition de preuves encore plus macabres de massacres de civils dans des zones que les forces russes ont récemment quittées. Les pays occidentaux ont expulsé des dizaines d’autres diplomates de Moscou et examiné de nouvelles sanctions, alors qu’ils exprimaient leur répulsion face à ce qu’ils qualifient de crimes de guerre.

Le discours du président Volodymyr Zelensky au Conseil de sécurité sera lourd en symbolisme, mais l’invitation et les autres manifestations de soutien occidental ne changeront probablement rien à la situation sur le terrain. M. Zelensky répète que ses forces ont désespérément besoin d’armes plus puissantes, dont certaines que l’Occident hésite à fournir.

Le veto de la Russie au Conseil de sécurité garantit que l’organisme ne prendra aucune mesure, et il n’était pas clair si ses représentants resteraient même dans la pièce pour l’adresse vidéo.

Des responsables ukrainiens ont révélé que les corps d’au moins 410 civils ont été retrouvés dans des villes autour de Kyiv qui ont été reprises aux forces russes et qu’une «chambre de torture» a été découverte dans la ville de Boutcha, d’où certains des détails les plus sombres ont émergé.

Les journalistes de l’Associated Press à Boutcha ont dénombré des dizaines de cadavres en civil. Plusieurs semblaient avoir été abattus à bout portant, et certains avaient les mains liées ou la chair brûlée. Une fosse commune dans un cimetière contenait des corps enveloppés de plastique. Le bureau du procureur général ukrainien a déclaré que les corps de cinq hommes, les mains liées, avaient été retrouvés dans le sous-sol d’un sanatorium pour enfants où des civils avaient été torturés et tués.

L’imagerie satellitaire haute résolution du fournisseur commercial Maxar Technologies montre que de nombreux corps sont restés à l’air libre pendant des semaines, pendant que les forces russes étaient dans la ville. Le New York Times a d’abord rendu compte des images montrant les morts.

La Russie a rejeté à plusieurs reprises les allégations, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qualifiant les scènes à l’extérieur de Kyiv de «provocation anti-russe orchestrée».

La Russie a cherché à réfuter des accusations similaires contre ses forces dans le passé en accusant ses ennemis de falsifier des photos et des vidéos et d’utiliser de soi-disant acteurs de crise. Des responsables occidentaux et des journalistes indépendants affirment que la Russie diffuse de la désinformation pour masquer ses actions.

Soutien

Alors que les dirigeants occidentaux condamnaient les tueries de Boutcha, l’Allemagne, la Suède, l’Espagne, la France, l’Italie et le Danemark ont expulsé lundi et mardi des dizaines de diplomates russes, les accusant d’être des espions.

Un porte-parole du Kremlin a dénoncé ces expulsions et prévenu qu’elles compliqueront les relations internationales.

Le président américain Joe Biden a déclaré que le président russe Vladimir Poutine devrait être jugé pour crimes de guerre. La France a de son côté annoncé l’ouverture d’une enquête pour des crimes de guerre dont auraient été victimes des ressortissants français en Ukraine.

Dans une autre manifestation de soutien, la présidente de la Commission de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, prévoit se rendre à Kyiv pour rencontrer M. Zelensky cette semaine. L’UE, composée de 27 pays, soutient fermement l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février et a déjà imposé quatre séries de sanctions. Un cinquième tour est envisagé cette semaine.

Mais les nations occidentales sont divisées. Certains appellent au boycott des importations russes de pétrole et de gaz, tandis que l’Allemagne et d’autres craignent qu’une telle décision ne plonge le continent dans une grave crise économique. Et les pays de l’OTAN ont refusé de remettre certaines des armes les plus puissantes que M. Zelensky a demandées, comme des avions de chasse.

Les armes et équipements déjà fournis ont aidé l’Ukraine à monter une résistance plus ferme que prévu à la puissance de feu supérieure de la Russie.

Cette résistance a empêché les forces russes d’envahir la capitale, et leurs troupes sont maintenant en retrait des zones autour de Kyiv. Environ les deux tiers des troupes russes autour de la ville sont parties et sont soit en Biélorussie, soit en route, a révélé un responsable américain de la défense qui s’est exprimé sous couvert de l’anonymat pour discuter d’une évaluation des renseignements.

Le responsable a déclaré que les forces russes recevaient probablement plus de fournitures et de renforts. D’autres responsables occidentaux et ukrainiens ont averti que plusieurs ne faisaient que se regrouper. Certains sont déjà en train de se redéployer vers l’est, où des séparatistes soutenus par la Russie combattent les forces ukrainiennes dans la région du Donbass depuis 2014.

M. Zelensky a de nouveau réclamé lundi plus d’armes pour faire face à cette offensive à venir.

«Si nous avions déjà obtenu ce dont nous avons besoin ― tous ces avions, chars, artillerie, armes antimissiles et antinavires ― nous aurions pu sauver des milliers de personnes», a-t-il dénoncé.

Les discours vidéo du président dans les capitales européennes sont devenus des affaires courantes et ont contribué à rallier un soutien militaire, financier et diplomatique à son pays ― mais le discours au Conseil de sécurité pourrait être encore plus dramatique, avec tous les yeux rivés sur la réaction des représentants russes .

L’armée ukrainienne affirme que, dans le Donbass, la Russie se concentre sur la saisie des villes de Popasna et de Roubijné dans les régions de Donetsk et Louhansk, et du port de Marioupol, sur l’Azov, qui a connu des semaines de violents combats à un coût énorme pour la ville et ses habitants.

«L’ennemi regroupe ses troupes et concentre ses efforts sur la préparation d’une opération offensive dans l’est de notre pays, a-t-elle déclaré dans un communiqué. L’objectif est d’établir un contrôle total sur le territoire des régions de Donetsk et de Louhansk», que la Russie a reconnues comme indépendantes.

Couloirs humanitaires

La vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a annoncé que sept couloirs humanitaires seront ouverts mardi, y compris depuis Marioupol, où 1500 civils ont pu s’échapper lundi dans des véhicules privés, ainsi que depuis Berdiansk sous contrôle russe.

Mais il n’était pas immédiatement clair si la Russie avait accepté d’arrêter les combats le long des couloirs. Les efforts précédents pour mettre les civils en sécurité par les couloirs humanitaires ont échoué en raison de la reprise des violences.

Une équipe internationale de la Croix-Rouge a renoncé à entrer à Marioupol au moins pour mardi, après plusieurs jours à essayer d’apporter de l’aide à la ville assiégée et d’aider à escorter les civils.

Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré que l’équipe avait été détenue pendant la nuit par la police à Manhouch, à l’ouest de Marioupol, mais qu’elle avait ensuite été relâchée. Il n’a pas identifié la nationalité de la police, mais Manhouch est sous contrôle russe depuis des semaines.

L’ONU estime maintenant que 11 millions de personnes ont été chassées de chez elles par la violence en Ukraine.