Bob McGrath, légende de «Sesame Street» meurt à 90 ans

Bob McGrath, acteur, musicien et auteur pour enfants largement connu pour son interprétation de l’un des premiers personnages réguliers de l’émission pour enfants «Sesame Street», est décédé à l’âge de 90 ans.

Le décès de M. McGrath a été confirmé par sa famille qui a publié dimanche sur sa page Facebook : «La famille McGrath a une triste nouvelle à partager. Notre père, Bob McGrath, est décédé aujourd’hui. Il est décédé paisiblement à la maison, entouré de sa famille.»

L’organisation éducative à but non lucratif derrière «Sesame Street», Sesame Workshop, a tweeté dimanche soir qu’il «pleure le décès de Bob McGrath, un membre bien-aimé de la famille Sesame Street depuis plus de 50 ans».

M. McGrath était l’un des membres fondateurs de la distribution de «Sesame Street» lors de la première de la série en 1969, jouant le rôle du sympathique voisin, Bob Johnson. Il a fait sa dernière apparition dans la série en 2017, marquant une figure de près de cinq décennies dans le monde de «Sesame Street».

L’acteur a grandi dans l’État de l’Illinois et a étudié la musique à l’Université du Michigan et à la Manhattan School of Music. Il a également été chanteur dans la série des années 60 «Sing Along With Mitch» et il a lancé une carrière de chanteur réussie à l’étranger au Japon.

«Un interprète vénéré dans le monde entier, le riche ténor de Bob a rempli les ondes et les salles de concert de Las Vegas à la Saskatchewan en passant par Tokyo à plusieurs reprises, a indiqué Sesame Workshop. Nous serons éternellement reconnaissants pour ses nombreuses années de contributions créatives passionnées à Sesame Street et honorés qu’il ait partagé une si grande partie de sa vie avec nous.»

Il laisse dans le deuil sa femme, Ann Logan Sperry, et leurs cinq enfants.