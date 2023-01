Biden reçoit le premier ministre japonais pour des entretiens sur la Corée du Nord

The Associated Press

WASHINGTON — Le président Joe Biden accueillera le premier ministre japonais Fumio Kishida à la Maison-Blanche plus tard ce mois-ci pour des consultations économiques et de sécurité, a annoncé mardi l’administration américaine.

L’attachée de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que la réunion du 13 janvier comprendra des discussions sur les programmes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord, dans un contexte d’inquiétudes quant à la possibilité d’un autre essai nucléaire par la nation recluse.

Également au programme : questions économiques, invasion de l’Ukraine par la Russie, changement climatique et la stabilité dans le détroit de Taiwan.

«Le président Biden réitèrera son plein soutien à la stratégie de sécurité nationale récemment publiée par le Japon, à sa présidence du G7 et à son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, a déclaré Mme Jean-Pierre. Les dirigeants célébreront la force sans précédent de l’alliance américano-japonaise et traceront la voie de leur partenariat pour l’année à venir.»

Les deux dirigeants se sont rencontrés pour la dernière fois à Bali, en Indonésie, lors du sommet du G20 de novembre.