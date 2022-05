Andy Fletcher, membre fondateur de Depeche Mode, est mort à 60 ans

Andrew Dalton, The Associated Press

LOS ANGELES — Andy «Fletch» Fletcher, claviériste du célèbre groupe pop Depeche Mode pendant plus de 40 ans, est décédé à l’âge de 60 ans.

C’est le groupe qui a fait l’annonce de la triste nouvelle sur ses comptes officiels des plateformes de réseaux sociaux.

Une personne proche du groupe a indiqué que M. Fletcher est décédé jeudi de cause naturelle à sa résidence du Royaume-Uni. Cette source s’est confiée sous le couvert de l’anonymat puisqu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement.

«Nous sommes sous le choc et envahis par la tristesse devant ce départ inattendu de notre cher ami, proche et membre du groupe», a écrit Depeche Mode. «Fletch avait un véritable coeur en or et il était toujours là quand vous aviez besoin de soutien, d’une bonne discussion, d’une rigolade ou d’une bière froide.»

Andy Fletcher a fondé Depeche Mode en compagnie de deux autres claviéristes, Vince Clarke et Martin Gore, ainsi que du chanteur Dave Gahan, à Basildon, en Angleterre, en 1980.

Le groupe s’est fait connaître dès l’année suivante avec la sortie fracassante du premier album «Speak and Spell», sur lequel on trouve l’immense succès «Just Can’t Get Enough».

La gloire internationale est venue en 1984 avec l’album «Some Great Reward» et le simple «People are People». La popularité du groupe a ensuite continué de croître à travers les décennies 1980 et 1990.

Andy Fletcher jouait un rôle effacé dans la formation musicale qui mettait davantage de l’avant ses partenaires.

«Martin est l’auteur-compositeur, Alan est le bon musicien, Dave est la voix et moi je traîne autour», a-t-il décrit dans le documentaire de tournée «101».

Son décès laisse Dave Gahan et Martin Gore seuls membres permanents de la formation.