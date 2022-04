À Kyiv, Blinken et Austin annoncent une aide et un élan diplomatique des États-Unis

Matthew Lee, The Associated Press

Les États-Unis ont annoncé une nouvelle assistance militaire à l’Ukraine et une nouvelle poussée diplomatique dans ce pays ravagé par la guerre alors que le secrétaire d’État du président Joe Biden et chef du Pentagone a effectué un voyage secret à Kyiv.

Lors de la visite américaine de plus haut niveau dans la capitale depuis l’invasion de la Russie fin février, Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont indiqué au président ukrainien, Volodomyr Zelensky, et à ses conseillers que les États-Unis fourniraient plus de 300 millions $ de financement militaire étranger et avait approuvé une vente de munitions de 165 millions $.

Ils ont également déclaré que le président Biden annoncerait bientôt son candidat au poste d’ambassadeur en Ukraine et que les diplomates américains qui ont quitté l’Ukraine avant la guerre commenceraient à revenir dans le pays la semaine prochaine. L’ambassade des États-Unis à Kyiv restera fermée pour le moment.

Le président Zelensky avait annoncé samedi qu’il rencontrerait les responsables américains à Kyiv dimanche, mais l’administration Biden a refusé de le confirmer et a refusé de discuter des détails d’une éventuelle visite même si la planification était en cours depuis plus d’une semaine.

Les journalistes qui ont voyagé avec MM. Austin et Blinken en Pologne se sont vu interdire de faire des reportages sur le voyage jusqu’à ce qu’il soit terminé, n’ont pas été autorisés à les accompagner lors de leur voyage terrestre en Ukraine et n’ont pas été autorisés à préciser où, dans le sud-est de la Pologne, ils attendaient que les membres du Cabinet reviennent. Des responsables du département d’État et du Pentagone ont évoqué des problèmes de sécurité.

MM. Austin et Blinken ont annoncé un total de 713 millions $ de financement militaire étranger pour l’Ukraine et 15 pays alliés et partenaires ; quelque 322 millions $ sont réservés à Kyiv. Le reste sera réparti entre les membres de l’OTAN et d’autres pays qui ont fourni à l’Ukraine des fournitures militaires essentielles depuis le début de la guerre avec la Russie, selon des responsables.

Un tel financement est différent de la précédente assistance militaire américaine à l’Ukraine. Il ne s’agit pas d’un don de stocks épuisés du département américain de la Défense, mais plutôt d’argent que les pays peuvent utiliser pour acheter les fournitures dont ils pourraient avoir besoin.

Les nouveaux fonds, ainsi que la vente de 165 millions $ de munitions non fabriquées aux États-Unis et compatibles avec les armes de l’ère soviétique utilisées par les Ukrainiens, portent le montant total de l’aide militaire américaine à l’Ukraine à 3,7 milliards $ depuis l’invasion, d’après des responsables.

M. Zelensky avait exhorté les Américains à ne pas venir les mains vides. Les responsables américains ont déclaré qu’ils pensaient que la nouvelle aide satisferait au moins certains des appels urgents des Ukrainiens. De nouvelles pièces d’artillerie, y compris des obusiers, continuent d’être livrées à un rythme rapide à l’armée ukrainienne, qui est formée à son utilisation dans les pays voisins, ont indiqué les responsables.

Sur le front diplomatique, M. Blinken a précisé à M. Zelensky que le président Biden annoncerait la nomination de la diplomate chevronnée Bridget Brink comme prochaine ambassadrice des États-Unis en Ukraine. Officière de carrière du service extérieur, Mme Brink est depuis 2019 ambassadrice en Slovaquie. Elle a précédemment occupé des postes en Serbie, à Chypre, en Géorgie et en Ouzbékistan ainsi qu’au sein du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Le poste doit être confirmé par le Sénat américain.

M. Blinken a également indiqué au ministre ukrainien des Affaires étrangères que le personnel de l’ambassade des États-Unis à Kyiv, désormais fermée et déménagée en Pologne, commencerait à faire des excursions d’une journée à Lviv dans les prochains jours. Des responsables ont indiqué que les États-Unis avaient accéléré leur examen des conditions de sécurité dans la capitale et que le département d’État y rouvrirait l’ambassade dès que la situation le permettrait.

M. Biden a accusé le président russe Vladimir Poutine de génocide pour la destruction et la mort infligées à l’Ukraine. Jeudi dernier, M. Biden a déclaré qu’il fournirait un nouveau programme d’aide militaire de 800 millions $ à l’Ukraine, comprenant de l’artillerie lourde et des drones.

Le Congrès a approuvé le mois dernier 6,5 milliards $ d’aide militaire dans le cadre de 13,6 milliards $ de dépenses pour l’Ukraine et ses alliés en réponse à l’invasion russe.

De Pologne, M. Blinken prévoit de retourner à Washington tandis que M. Austin se rendra à Ramstein, en Allemagne, pour une réunion mardi des ministres de la Défense de l’OTAN et d’autres pays donateurs.

Cette discussion portera sur les mises à jour de la guerre, l’aide supplémentaire à la sécurité pour l’Ukraine et les besoins de défense à plus long terme en Europe, y compris la manière d’augmenter la production militaire pour combler les lacunes causées par la guerre en Ukraine, selon des responsables. Plus de 20 nations devraient envoyer des représentants à la réunion.

Les responsables ukrainiens participants étaient le président Zelensky, le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, le ministre de la Défense Olexiy Reznikov, l’ambassadrice Oskana Markarova, le chef de l’administration présidentielle Andriy Yermak, le chef de la défense Valerii Zaluzhnyi et Andrii Sybiya du bureau de M. Zelensky.

Outre MM. Blinken et Austin, le chef d’état-major adjoint du département d’État, Tom Sullivan, l’assistant-militaire principal, le lieutenant-général Randy George, et la sous-secrétaire adjointe à la Défense, Laura Cooper, représentaient les États-Unis.