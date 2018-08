Nouvelle vague de chaleur pour la rentrée scolaire

MÉTÉO. La chaleur et l’humidité devraient faire leur retour pour la rentrée scolaire. Et ce n’est pas une poussée de chaleur, mais deux qui sont attendues.

Avant le passage d’un système dépressionnaire ce mercredi, l’humidité sera présente. Jeudi sera la journée la plus fraîche et la plus sèche de la semaine, mais la chaleur sera tout de même estivale, il fera autour de 24 °C. Le mercure augmentera petit à petit à partir de vendredi, jusqu’au lundi 27 août, le jour de la rentrée…

En effet, un système dépressionnaire au nord du Québec, venant du sud des États-Unis, apportera de l’humidité. Le mercure se situera autour des 30 °C, et les ressentis seront à plus de 35 voire 40 selon les scénarios.

Pour la suite de la semaine, différents modèles prévoient une autre poussée de chaleur pour la fin du mois. Même si la durée et l’intensité de la vague de chaleur varient selon les modèles, une autre poussée de chaleur devrait arriver du 29 au 31.

Quoi qu’il en soit, peu importe les modèles, la semaine de la rentrée scolaire promet d’être particulièrement chaude et humide, malgré une vraie cassure le 27 août, à l’image de l’été que l’on a connu.

Bien que le mois d’août ne soit pas encore fini, on peut d’ores et déjà dire que Montréal a connu l’un des étés les plus chauds depuis 1955, à savoir que les données sont compilées depuis 1942. Source : https://www.meteomedia.com/