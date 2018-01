Autre tempête hivernale à nos portes

MÉTÉOMÉDIA. Une tempête hivernale en formation sur le Midwest américain occasionnera de 20 à 35 centimètres de neige et de la poudrerie sur certaines régions du centre et de l’est du Québec à compter de ce soir, et ce, jusqu’à mercredi.

Les régions de Charlevoix aux Escoumins connaîtront la quantité la plus importante de neige. Les régions de la Mauricie et de Québec pourraient également connaître un épisode de pluie verglaçante après la neige mardi.

Cette pluie verglaçante pourrait toucher la Gaspésie mardi soir.

Un avertissement de tempête hivernale est émis lorsque l’on prévoit plusieurs conditions de mauvais temps hivernal simultanément. (JC)