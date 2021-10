Nouvelle structure pour l’Off-festival de poésie de Trois-Rivières

L’Off-festival de poésie de Trois-Rivières se tiendra du 8 au 10 octobre cette année. Parallèlement à cette 15e édition, l’organisation derrière l’événement franchit les premières étapes pour devenir une coopérative.

Cette nouvelle structure découle des nombreux changements survenus ces dernières années, dont le départ de quelques personnes au sein de l’organisation. « On a la volonté de mettre en place la coop pour l’an prochain », indique Hélène Bughin de l’Off-festival.

Elle explique que cela permettra d’assurer la pérennité de l’événement, de mieux le promouvoir et de payer les artistes qui y contribuent. « Ça nous permettra aussi de faire des demandes de subvention », précise Mme Bughin.

« On veut s’assurer de conserver l’esprit d’entraide et de collaboration du Off, c’est pourquoi la formule coop a été choisie, ajoute cette dernière. On travaille déjà un peu comme ça, mais il s’agira de bien définir le rôle de chacun pour perpétuer la mission et préserver l’esprit du Off. »

En plus de favoriser une meilleure gestion et préparation de l’événement, la formule coopérative assurera une place à chaque personne désirant s’impliquer auprès de l’organisation.

« Il y a un fort sentiment d’appartenance dans le milieu, témoigne Mme Bughin. On voit que les gens veulent que l’Off reste. On l’a ressenti depuis l’appel lancé sur la page Facebook en août dernier. »

Dans son message publié sur le réseau social, Mme Bughin avait exprimé son souhait de changer la structure, se disant débordée par l’ampleur de la tâche. Elle invitait les gens à soumettre leurs idées afin de créer une équipe dévouée pour le bien de l’événement.

Au programme cette année

Vendredi 8 octobre | Péril en la demeure

Samedi 9 octobre | Carte blanche / LUNES

Dimanche 10 octobre | Micro ouvert

* Dès 19h au 507, rue Saint-Georges (centre-ville de Trois-Rivières). Port du masque et passeport vaccinal obligatoires. Places limitées.