Une nouvelle série et une nouvelle bière au Grand Prix de Trois-Rivières

ANNONCE. Le Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) a annoncé ce matin la poursuite de ses activités avec la brasserie Molson Coors, amenant donc la Miller Lite en avant plan pour l’édition 2018. De plus, le Championnat canadien de stock-car (CSCC), qui suivra l’épreuve de NASCAR Pinty’s le dimanche 12 août, a été confirmé et portera le nom de «Hôtel Le Concorde 41».

«Nous ajoutons une nouvelle course de Rallycross et maintenant, on ajoute une nouvelle série avec le CSCC», a d’abord confirmé le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère.

«On va essayer d’avoir 25 pilotes, minimum. De mon côté, j’en veux même 30!», ajoute pour sa part Martin D’Anjou, président de Festi-Drag.TV «On va avoir le jeune Samuel Charland, meneur au championnat, qui sera là et qui porte le #41. On s’est associé à l’Hôtel Le Condorde aussi, alors pour faire concept, la course de 41 tours portera le nom Hôtel Le Condorde 41.»

Le GP3R a également confirmé une prolongation de contrat avec la brasserie Molson Coors, soit un partenariat de plus de 30 ans. Outre la Miller Lite et la Miller Genuine Draft, la Lager Coors Edge sans alcool devrait elle aussi faire son entrée sur le site.

«On est fier de renouveler notre entente avec Molson Coors pour plusieurs années, à des montants qui ne vous seront pas dévoilés. C’est ce qui va nous permettre aussi d’amener la Miller Lite, cette bière synonyme de sport automobile et surtout, de NASCAR. Bref, c’était une association toute naturelle», a confié le directeur général.

La Miller Lite est aussi associé à une légende de hockey trifluvienne, soit Jean-Guy Talbot, présent lors de l’annonce. L’ex-gagnant de sept Coupes Stanley avec le Canadien de Montréal avait été porte-parole de la Miller Lite lors de sa venue au Québec au milieu des années 1980, avec son coéquipier Henri Richard.

Une sélection limitée de bières artisanales du Trou du Diable, faisant équipe avec Molson Coors depuis peu, sera aussi disponible au nouveau Beergarden, installé en bordure de la piscine du Parc de l’Exposition.