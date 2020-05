Nouvelle plateforme intitulée QuoiLire.ca

L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) officiellement lancé une nouvelle plateforme destinée aux lecteurs du Québec, soit QuoiLire.ca

S’ajoutant aux différentes ressources numériques offertes par notre plateforme Biblietcie.ca, la plateforme QuoiLire.ca permet aux citoyens d’obtenir rapidement, en ligne, de multiples suggestions de lecture. Outre (ABPQ), ce lancement a été fait en collaboration avec BIBLIOPRESTO, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Réseau BIBLIO du Québec (RBQ), duquel est membre le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie.

Trois options sont offertes aux citoyens pour leur donner l’opportunité de trouver des livres à leur goût :

▪ Formulaire en ligne : élément clé de la plateforme, le formulaire en ligne est un questionnaire que les lecteurs peuvent remplir pour recevoir des suggestions personnalisées en fonction de leurs intérêts. Dans un délai de trois jours ouvrables, les spécialistes des bibliothèques publiques du Québec envoient aux citoyens une sélection de 3 livres.

▪ Page «Listes thématiques de lecture» : proposée aux lecteurs qui voudront avoir une présentation rapide de suggestions, cette page propose des listes de lecture prédéfinies aux citoyens en fonction de certains critères (jeunesse ou adulte, genre de lecture, thématique, etc.)

▪ Page «Capsules vidéo» : QuoiLire.ca présente aussi une page spécifique dans laquelle des passionnés de lecture partageront, à travers des capsules vidéo leurs propres suggestions.

Le lancement de QuoiLire.ca nécessite d’ailleurs une importante mobilisation du personnel des bibliothèques. En effet, plusieurs experts provenant de partout à travers le Québec feront équipe pour répondre chaque jour à l’ensemble des requêtes des Québécois.

À court terme, la plateforme QuoiLire.ca sera offerte tout au long de la période de confinement ou jusqu’au retour normal des activités des bibliothèques. Toutefois, l’ABPQ, BIBLIOPRESTO, BAnQ et RBQ n’excluent pas qu’elle puisse être maintenue dans le futur.

Une nouvelle application pour PRETNUMERIQUE.CA

Le lancement de QuoiLire.ca n’est d’ailleurs pas la seule nouveauté dans l’offre de services numériques des bibliothèques publiques. En effet, la plateforme PRETNUMERIQUE.CA, qui est utilisée par plus de 1000 bibliothèques publiques au Québec et qui propose gratuitement aux abonnées au-delà de 950 000 livres de tout type, est désormais disponible via une application de lecture dédiée, en format iOS (Apple) et Android. Grâce à une interface simple et conviviale, l’application PRETNUMERIQUE.CA permet :

de consulter le catalogue numérique de sa bibliothèque;

d’emprunter, réserver et lire facilement des livres numériques et des livres audionumériques à même l’application.

Pour en savoir plus, visitez le https://app-pretnumerique.ca/.