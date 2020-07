Nouvelle phase de condos aux abords de l’Amphithéâtre

Ghislain Courtois, président du Groupe Courtois, a convié la presse dans le cadre du lancement de la deuxième phase du projet «Urbain sur le Fleuve». Situés sur le prestigieux site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent, aux coins de l’avenue des Draveurs et de la rue des Commissaires, ces condos locatifs s’adresseront aux personnes retraitées de 50 ans et plus.

Ce tout nouveau complexe aura nécessité des investissements de 30 millions de dollars. Rappelons que pour ce qui est de la phase 1 (de 4), ce sont 32 unités qui devraient être prêtes pour le 1er septembre prochain.

«Malgré le retard qu’a engendré la pandémie, nous avons déjà 50% des unités de déjà loués du côté de la phase 1, a confié M. Courtois. On vise une clientèle autonome et active, de 50 ans et plus. Nos quatre bâtisses auront 32 unités pour un total de 128 condos.»

Le Groupe Courtois compte investir 150 millions de dollars dans la région au cours des dix prochaines années, majoritairement dans divers projets immobiliers reliés à une clientèle de 50 ans et plus.

«On constate de plus en plus que Trois-Rivières est mise en lumière, a pour sa part témoigné le maire, Jean Lamarche. On le voit avec tout ce boom de propriétés.»

« Les gens de partout au Québec font maintenant le choix de venir s’établir ici, et d’autres font le choix de revenir ici. Ces nouvelles unités visent les gens de 50 ans et plus et vous venez donc chercher un marché à combler au cours des prochaines années.»

Le Groupe Courtois est également propriétaire des trois complexes des Résidences du Manoir à Trois-Rivières situées sur la Côte Richelieu, sur le boulevard Rigaud et sur la rue des Ormeaux, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.