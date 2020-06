Une passerelle a été construite au-dessus de la rivière afin de faciliter l’accès aux réseaux de sentiers de l’Aire écologique de la rivière Milette. La nouvelle passerelle, construite à l’été 2019, permet de traverser la rivière Milette de façon sécuritaire et d’accéder aux sentiers situés sur l’une ou l’autre des rives.

Elle est située dans l’Aire écologique de la rivière Milette, plus précisément à la hauteur du quartier Adélard-Dugré et de l’institut secondaire Keranna. Il est possible d’y accéder par les entrées situées sur le boulevard Rigaud (devant la rue De Soulange), sur la rue Place de la Marquise et au bout de la rue Vincent-Bélanger. Des panneaux d’affichage, mis en place hier, permettent maintenant d’identifier cette inauguration.

«Je me réjouis de cette bonne nouvelle pour toute la population de la région de la Mauricie et spécialement pour celle de Trois-Rivières», a commenté Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

«Ce projet permettra non seulement d’accroître l’accès aux activités récréatives, physiques, sportives et de plein air, mais également d’enrichir l’offre récréotouristique de la Mauricie. L’activité physique devrait faire partie du quotidien des familles. Bouger en s’amusant, c’est ce que nous souhaitons tous pour les jeunes et les moins jeunes, et c’est l’objectif de cette nouvelle passerelle au-dessus de la rivière Milette.»

Le projet de construction de la nouvelle passerelle a été réalisé par la Fondation Trois-Rivières durable (F3RD) et a été rendu possible grâce à l’appui financier du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, visant à encourager l’entretien et la mise à niveau des sentiers et des sites de pratique de plein air au Québec.

«Nous sommes conscients qu’il y a encore du travail à réaliser pour la mise en valeur des sentiers de la rivière Milette, ajoute Cindy Provencher, directrice de la F3RD. Le projet de construction de la passerelle était attendu par les utilisateurs depuis plusieurs années et sa réalisation a permis de faire un grand pas en avant ». De son côté, la Ville de Trois-Rivières compte aussi continuer le travail amorcé pour la mise à niveau des sentiers.»

La F3RD a également pu compter sur l’aide financière du Fonds d’aide des Bingos de Trois-Rivières et la Ville de Trois-Rivières pour la réalisation du projet. L’Aire écologique de la rivière Milette est un milieu naturel exceptionnel situé en plein coeur de la ville de Trois-Rivières. Les sentiers de la rivière Milette permettent entre autres d’admirer la nature et de pratiquer des activités de plein air telles que la randonnée pédestre, la course en sentier et le vélo de montagne.

La nouvelle passerelle permet de prolonger le réseau de sentiers existants et d’assurer une connectivité entre le quartier Adélard-Dugré, le parc Lambert et même l’Aréna Jérôme-Cotnoir. Ceci, tout en favorisant une certaine mixité sociale entre les différents secteurs de la ville.