Nouvelle orientation pour la famille ST chez Ford

Les lettres ST ont d’abord été associées à des voitures de performances chez Ford. Que l’on pense à la Focus ST ou même à la Fiesta ST. Sauf qu’en route, les voitures ont disparu et l’équipe ST s’est rabattu sur les VUS en chargeant un prix im portant pour ces versions. Voici que Ford, un peu à l’image de Mercedes avec les lettres AMG, vient ajouter les lettres ST, sans les performances avec des modèles ST-Line. Vous avez en fait la signature visuelle, qui plaît à tous, sans la facture salée qui va avec. L’Edge ST qui existe déjà au catalogue avec son V6 turbo 2,7 litres de 335 chevaux sera complété par une version ST-Line qui offrira une cavalerie plus modeste avec un moteur 2,0 litres et 250 chevaux.

Pour le style d’abord

Même avec une puissance plus modeste, le style sera au rendez-vous. Les versions Edge ST-Line comprennent une calandre unique et des pare-chocs couleur caisse, une moulure de ligne de ceinture ST noire combinée à des bandeaux sport de bas de caisse, des phares antibrouillards de série et un éclairage à DEL distinctif. Les brancards de pavillon noirs, les jantes de 20 po en aluminium noir lustré et le monogramme Edge ST-Line rehaussent l’allure de ce nouveau VUS.

L’Edge ST-Line est doté de nombreuses technologies, comme SYNCMD 3 avec compatibilité Apple CarPlay, Android Auto et Waze, plus un tapis de recharge sans fil pour téléphone. La technologie Ford Co-Pilot360MD Assist Plus – avec stationnement actif amélioré, aide à la direction lors de manœuvres d’évitement, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction de freinage automatique, fonction de maintien au centre de la voie et système de débranchement de la traction intégrale – est facultative.

Le prix de base d’une version ST-Line est de 40 799 $, ce qui est moins que les 49 399 $ de la version ST avec autant de style. Cette approche a bien réussi chez Mercedes ou chez Audi avec les versions S-Line, voyons ce que cela donnera chez Ford.

