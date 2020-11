Nouvelle offre Esport à l’Université du Québec à Trois-Rivières?

Le Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a tout récemment testé un tout nouveau projet électronique qu’il caresse depuis des mois déjà, soit celui de créer un tournoi Esport. Le but premier était de tester la demande dans le but de développer une ligue dans un avenir très rapproché.

Les participants au projet pilote se sont donc donné rendez-vous lors d’un tournoi de soccer, au jeu FIFA 21, sur les consoles de PlayStation 4 et de Xbox One.

«On en est vraiment à l’étape de sonder les étudiants pour éventuellement créer une ligue Esport. On a procédé à notre soirée pré-test et la réponse a été bonne», a d’abord témoigné l’agent d’information au CAPS de l’UQTR, Yaël Blanchet-Godbout. «On est allé voir les structures Esport dans les autres universités et on en est à monter notre formule.»

«On regarde les défis de logistique qui s’offrent à nous, dont comment on pourrait poster les résultats en temps réel. C’est tellement rendu populaire (les jeux d’EA Sports) qu’on n’avait pas le choix de considérer cette avenue-là.»

Les étudiants intéressés à joindre l’éventuelle ligue auraient deux options, soit le soccer (FIFA 21) et le hockey (NHL 21). Tel que mentionné un peu plus tôt, deux choix de consoles sont également offerts, soit le PlayStation 4 et la Xbox One.

«Nous avons déjà une plateforme pour l’offrir. On prend des notes au passage et on va s’ajuster dans le processus, notamment en trouvant le meilleur horaire pour tout le monde. Avec la COVID-19, on a revu notre offre et présentement, le sport électronique est de plus en plus populaire. C’était déjà un projet dans les cartons, mais la pandémie est juste venue l’accélérer», ajoute-t-il.

«Les joueurs jouent chacun chez eux et on pourrait adopter la formule de braquettes à huit équipes. On pourrait offrir un tournoi par semaine, par exemple, le soccer les mardis soirs et le hockey les jeudis soirs. Pour l’instant, ce ne serait offert qu’aux étudiants, mais ce n’est pas impossible que ça devienne une ligue intra-muros.»

EA Sports, qui se consacre principalement aux jeux vidéo sportifs, a vu le jour aux États-Unis en 1991.