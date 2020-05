Nouvelle offre de soutien psychosocial en Mauricie

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie/Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a mis en place une nouvelle modalité d’accès à du soutien psychosocial pour le personnel et les dirigeants d’entreprises, d’organismes communautaires et de ressources d’hébergement résidentielles (résidences privées pour aînées et ressources intermédiaires et de type familial) de la région qui en éprouvent le besoin.

L’actuelle pandémie constitue une réalité particulière et inhabituelle. Celle-ci peut affecter les personnes sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique. Dans le contexte, il est normal de vivre des réactions de stress, d’anxiété et de déprime ou d’avoir des inquiétudes concernant les différentes mesures mises en place ou face à un retour au travail.

«Par cette annonce, nous souhaitons élargir notre offre actuelle en nous ajustant aux besoins des entreprises, organismes communautaires et ressources d’hébergement résidentielles de la région», explique Jovany Raymond, directeur adjoint des services sociaux généraux et dépendance par intérim au CIUSSS MCQ.

«Les nombreux changements vécus depuis le début de la pandémie apportent beaucoup d’incertitude. Il s’avère primordial pour nous d’agir de façon proactive pour bien repérer les besoins psychosociaux et de s’assurer que tout le soutien pouvant leur être offert le soit.»

Afin d’identifier les besoins, de minimiser les répercussions psychosociales et de faciliter le processus de demande de soutien, un formulaire en ligne est maintenant accessible au ciusssmcq.ca > Soins et services > Santé publique : conseils santé mieux-être > COVID-19, dans la section Informations pour nos partenaires.

Un suivi rapide et adapté

Une fois le formulaire complété par un employé ou un dirigeant, celui-ci sera automatiquement acheminé à un intervenant psychosocial. Un suivi téléphonique confidentiel sera ensuite effectué dans les plus brefs délais auprès du demandeur afin de préciser les besoins et de convenir d’une modalité de soutien ou d’accompagnement.

Celle-ci pourrait se traduire par une rencontre téléphonique ou le déploiement d’intervenants auprès du personnel sur un lieu de travail afin de répondre aux préoccupations, référer vers les bonnes ressources de la communauté ou du CIUSSS MCQ, remettre des outils pour prendre soin de sa santé mentale, etc.

Mentionnons que cette démarche se veut complémentaire au programme d’aide aux employés (PAE), si celui-ci est existant dans la ressource.

«Nous rappelons que pour une demande urgente de soutien psychosocial, il importe de communiquer avec le service Info-Social en composant le 811. Un professionnel en intervention psychosociale assurera une réponse téléphonique immédiate» précise M. Raymond.