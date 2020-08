Nouvelle Maison Carpe Diem : la construction pourrait commencer cet automne

La construction de la nouvelle Maison Carpe Diem pour les personnes atteintes d’Alzheimer pourrait débuter cet automne. Les plans sont presque finalisés et l’appel d’offres devrait se faire d’ici la fin du mois d’août.

«Ça avance bien, confirme Nicole Poirier, directrice et fondatrice de Carpe Diem. On va lancer une campagne de financement à l’automne pour nous aider à construire la maison. On va avoir quand même un bon montant à aller chercher. Je ne peux pas m’avancer sur un chiffre exact pour le moment parce qu’on est encore en train de décider de certains détails concernant la construction.»

Rappelons que le Centre de ressources Alzheimer construira une maison adjacente à celle existante, située sur le boulevard Saint-Louis. La bâtisse permettra d’accueillir dix nouvelles personnes.

Le gouvernement du Québec avait annoncé l’an dernier une aide financière de 1,5 M$ pour la Maison Carpe Diem. Un montant récurrent de 650 000 $ permettra de financer les dix places supplémentaires qui s’ajouteront aux quatorze existantes. Un financement supplémentaire de 831 000 $ a été accordé pour consolider l’offre de service aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie/Centre-du-Québec ont contribué à la consolidation des services en offrant des montants respectifs de 400 000 $ et 431 000 $.