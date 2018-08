Nouvelle image de marque pour le FM 90.5

RADIO. Dès le 20 août, la radio de la Rive-Sud, CKBN, deviendra le VIA 90.5 FM. En onde depuis déjà 10 ans, la station se détache ainsi de ses lettres d’appel, de son slogan «La Voix de la Rive-Sud» et de ses couleurs rouge et blanc.

Elle adopte ainsi une nouvelle image de marque. Une façon de rayonner encore plus des deux côtés du fleuve pour la station qui émet en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Le mandat de la radio demeurera toutefois le même, soit celui de parler de la Rive-Sud et de la faire rayonner de chaque côté du Saint-Laurent. Ce à quoi ont adhéré les quelques 300 propriétaires composés d’individus et d’organismes qui ont décidé de se doter d’une radio locale. «VIA 90.5 FM se veut une marque rassembleuse à la hauteur de la fierté et des ambitions des gens de la Rive-Sud», a fait valoir le directeur général, Louis-Martin McArdle.

Le nouveau logo de VIA 90.5 FM a été élaboré après plus d’un an de travail, de sondages de notoriété et de consultation auprès des intervenants et d’auditeurs. Lors du grand dévoilement, au deuxième étage de la Microbrasserie Ô Quai des Brasseurs, il a été applaudi à tout rompre par la cinquantaine de personnes réunies pour l’occasion.

Le logo arbore les coloris de bleu et de vert en référence aux cours d’eau et aux grandes étendues de la région. L’utilisation d’un I en vert, dans le milieu du logo, se veut quant à lui une représentation du Pont Laviolette. Une façon d’englober davantage le marché commercial du Grand Trois-Rivières où la radio compte plusieurs auditeurs.

Les deux demi-cercles bleus, en haut et en bas du VIA, symbolisent pour leur part le reflet du fleuve. Celui du bas représente également un sourire ou encore le plaisir qu’ont les auditeurs à l’écoute de la diversité musicale.

Nouvelle programmation

En plus de dévoiler ses couleurs, la station en a également profité pour annoncer sa programmation qu’on souhaite plus dynamique.

À commencer par l’émission matinale de Claude Bolduc qui se voudra toujours axée sur l’actualité, mais qui fera place à une plus grande part de commentaires et d’interactions avec les auditeurs.

Un nouvel animateur se joint également à l’équipe. Alex Trudel, qui pilotera un magazine culturel sur l’heure du midi. Il accueillera des vedettes de passage et des artistes d’ici pour des entrevues et des performances. Il recueillera également les commentaires des spectateurs lors des grands événements artistiques de la région.

Nathalie Leclerc, en avant-midi, et Éric Lachapelle, en après-midi, s’assureront du volet musical en proposant un minimum de douze chansons à tous les heures et 30 minutes de musique sans pause. La programmation sera constituée des grands succès des années 1980 à aujourd’hui choisis pour plaire à un public de 40 ans et plus.

Sans oublier la zone country, de 19h à 21h, du lundi au mercredi et le dimanche dès midi, avec des personnalités telles que Claude Lefebvre, François Mailly, Stéphane Cormier et Véronique Labbé.