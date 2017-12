La nouvelle glissoire de lâ€™Ã®le Saint-Quentin est fin prÃªte

LOISIRS. La température glaciale était de circonstance ce matin pour inaugurer la toute nouvelle glissoire réfrigérée sur tube de l’île Saint-Quentin. Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières, et Pierre-Luc Fortin, président de la Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin, ont eu l’honneur de dévaler en grande primeur le 35 pieds de dénivelé glacé.

La glissoire sera ouverte au public dès mercredi prochain, soit le 27 décembre.

«La glissoire est réfrigérée alors elle pourra nous permettre d’étirer la saison hivernale de novembre à mars. Ça vient bonifier l’offre hivernale de l’île Saint-Quentin déjà bien nantie avec le patin, le fatbike et la raquette. Ce sera gratuit pour tous les membres alors disons que la carte de membre est un beau cadeau à glisser sous le sapin», a commenté M. Fortin, également conseiller municipal à Trois-Rivières.

«On avait demandé au conseil d’administration se soumettre des projets innovateurs et la glissoire en est un», a renchéri le maire Lévesque. «Je suis content de dire que nous sommes les premiers au Canada également. La population va pouvoir venir s’amuser ici, et des gens de l’extérieur voudront venir l’essayer également.»

Le Parc de l’île Saint-Quentin offrait déjà à ses membres et visiteurs un sentier de patin longeant le fleuve St-Laurent sur une distance de deux kilomètres, un rond de glace orné de nouvelles lumières et d’un foyer, en plus des sentiers de fatbike, raquette et de marche.

En septembre dernier, on apprenait que le projet a nécessiterait un investissement de 575 000$. De ce montant, 175 000$ provient d’une subvention du gouvernement fédéral.

La glissoire réfrigérée fait partie d’un projet global d’immobilisations débuté en 2015 qui incluait aussi du mobilier urbain et l’achat et l’installation de luminaires dans les sentiers. Pour en savoir plus, visitez le www.ilesaintquentin.com.