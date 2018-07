Nouvelle garderie canine en Mauricie

INAUGURATION. La Garderie canine 3R a procédé à son ouverture officielle en direct de ses locaux situés sur la rue Saint-François Xavier, à Trois-Rivières. Pas moins de 27 enclos pour chiens y sont installés, en plus d’une salle d’entraînement, d’une salle de cinéma maison, d’une salle de toilettage et deux cours extérieures.

Leur mission est simple: donner un service de haute qualité exactement comme une garderie pour enfants.

«C’est une garderie! Le mot le dit, on veut garder. On n’enfermera pas les chiens dans des enclos pour les sortir trois ou quatre fois par jour pour aller faire pipi», lance d’emblée Sheena Lévesque, directrice des opérations.

«Les animaux ont des émotions et nous en ferons une garderie au même type que les garderies pour enfants. On a créé un métier, soit celui d’animateur canin. De 7h à 22h, il s’occupera des chiens et si l’un d’entre eux n’est pas socialisé, nous aurons un animateur spécifique à lui. Nous allons nous adapter à 100% à eux et ils sortiront d’ici heureux et en santé.»

Chaque division est adaptée en fonction du caractère de l’animal et une évaluation est réalisée par un intervenant en milieu de vie idéal. Les propriétaires peuvent faire garder leur chien pour une demi-journée, pour une journée entière ou pour plusieurs jours.

«Nous allons vraiment miser sur les sentiments ici», ajoute pour sa part Steve Boisvert, très ému, propriétaire de la Garderie canine 3R. «Le timing était bon et il y avait un besoin dans la région. Juste à Trois-Rivières, il y a 13 5000 chiens plaqués et ce sera vraiment différent ici comme accueil.»

Plus de 100 000$ ont été investis dans le projet. Pour réserver leur place, vous devez contacter le 819-944-3011, par Facebook https://www.facebook.com/Garderiecanine3R/ ou par courriel via le info@garderiecanine3r.ca.

(Photos Jonathan Cossette)