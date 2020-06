Nouvelle canicule pour 3 à 5 jours

Après une première quinzaine de juin dans la fraîcheur, la chaleur fera son grand retour. La seconde canicule de la saison serait même possible pour certains secteurs .



Le patron atmosphérique sera de nouveau favorable pour permettre une remontée de la chaleur en provenance du sud des États-Unis. Il s’agirait de la troisième poussée de chaleur de la saison pour plusieurs secteurs, et une canicule possible pour d’autres.

En effet, une crête atmosphérique en provenance de l’ouest se déplacera vers l’est du continent en ce début de semaine, ce qui permettra à l’air chaud de remonter, mais également l’humidité. Au cours du week-end dernier, l’air chaud a entraîné des températures de 30 °C dans les Prairies canadiennes.

Ce sera au tour du Québec d’y goûter. La province profitera également du beau temps, puisque le soleil sera au rendez-vous. Il fera même plus chaud chez nous qu’en Virginie, aux États-Unis, puisqu’une dépression froide, communément appelée «une goutte froide», coupera la circulation atmosphérique dans l’est des États-Unis, des Carolines jusqu’à la Virginie. Le temps frais et la pluie seront au menu pour ces États !

Intensité et durée

Les températures augmenteront au fil de la semaine et le mercure pourrait grimper jusqu’à 33 °C, particulièrement en deuxième moitié de semaine.

Les modèles météorologiques ne s’entendent pas encore sur la durée de cette vague de chaleur. Certains voient la chaleur accablante perdurer jusqu’en début de semaine prochaine, tandis que d’autres la voient se terminer dès la fin de la semaine.

Ce qui est sûr, c’est que dès mercredi, des températures de 30 °C toucheront les millions de Québécois résidant du sud à l’est. L’Outaouais, Montréal, la Montérégie et le Saguenay sont les régions qui connaîtront les températures les plus chaudes de cette vague de chaleur. L’Outaouais et la Montérégie sont les régions qui ont le plus de probabilités de connaître une canicule. L’humidité sera présente puisque les températures ressenties se trouveront entre 35 et 40.

Comme à l’habitude, un front froid balayera la province ce week-end (d’après certains modèles météo), et des risques d’orages viendront mettre un terme à cette vague de chaleur. (Source : Météomédia)