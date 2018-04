Une nouvelle application destinée aux entraîneurs du Québec

INNOVATION. L’entreprise trifluvienne Coaching Technologies, cofondée par le chroniqueur sportif Dany Dubé et par le Trifluvien Patrick St-Cyr, a lancé l’application Play360tm, ce mercredi, à Blainville. L’application, qui sera disponible sur iOs, s’inspirera de la formule Netflix en offrant à ses abonnés une nouvelle capsule sportive à chaque semaine.

Ladite capsule récréera virtuellement, en 3D, les tableaux de jeux utilisés par les entraîneurs de hockey.

«On est vraiment content de ce nouveau développement. J’ai eu l’idée au départ et Dany (Dubé) s’est greffé à mon projet sur lequel on travaille depuis deux ans d’ailleurs. C’est une plateforme qui viendra outiller et accompagner les entraîneurs et les parents qui agissent à titre d’entraîneur. Ça vient aider tous ces bénévoles qui jouent un rôle important», explique Patrick St-Cyr, cofondateur de l’entreprise.

«Mon but ultime est de participer à la création d’un écosystème hockey qui permettra à tous de progresser. Que ce soit par le jeu, l’apprentissage ou par le partage de connaissances. J’espère que les usagers vont se l’approprier. C’est très excitant comme projet», a pour sa part commenté Dany Dubé.

Depuis les derniers mois, Coaching Technologies a le vent dans les voiles. L’entreprise a également fait partie de la mission économique du premier ministre du Québec en Chine, en janvier dernier, durant laquelle elle a entamé plusieurs pourparlers avec le marché chinois. Une expérience qui a convaincu monsieur St-Cyr que l’intérêt outre-frontières pour son produit est bel et bien réel. Elle a aussi développé un partenariat avec la Ligue de hockey Midget AAA du Québec.

«On a la chance de faire du 3D alors c’est plus facile pour les jeunes de comprendre les jeux. Nous avons mis sur pied un système de confrontations et les jeunes font des parcours entre eux. Ils récoltent des points et ça les motive à s’entraîner plus fort.»

À la fin 2017, l’entreprise a conclu sa première ronde de financement auprès d’investisseurs privés, dont un membre d’Anges Québec. «Cette première ronde de financement nous permettra d’accélérer le développement et la production de contenu afin de répondre à la demande grandissante», explique le Trifluvien.

«Les fondateurs ont compris la complexité du travail d’entraîneur au hockey mineur. Play 360tm mettra au service des entraîneurs, du personnel de soutien, des joueurs et même des parents, tous les outils qui prenaient de longues heures à récupérer (techniques, pratiques, routines, parcours et psychologie)», confie pour sa part Sylvain Chartier, ange investisseur chez Anges Québec.

«Nous sommes convaincus que Play360tm deviendra la plateforme de référence pour le développement des habiletés au hockey. De plus les fondateurs se sont assurés que la structure de Play360tm pourra croître en fonction des futurs besoins des utilisateurs», conclut-il.

_________________________________

À propos de Coaching Technologies

Fondé en 2014, Coaching Technologies accompagne les différents intervenants du sport, autant chez les plus jeunes que les professionnels, avec du contenu numérique adapté aux réalités et besoins de l’athlète et de l’entraîneur bénévole ou expert. Avec son réseau de collaborateurs et sa technologie innovante, Coaching Technologies fait fi des frontières et diminue la distance entre les professionnels et les amateurs.