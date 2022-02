Nouvel outil pour aider les ados victimes de cyberintimidation

Samuel Milot, un policier de la Ville de Trois-Rivières, a développé un nouvel outil pour venir en aide aux adolescents victimes de cyberintimidation. Avec la Trousse Anti-Troll, il souhaite uniformiser le traitement des signalements de cyberintimidation, tant par le personnel scolaire que par les patrouilleurs.

Cet outil permet d’intervenir auprès de l’intimidateur et sa victime dans deux volets distincts : sensibilisation et renforcement. Ainsi, lorsqu’un étudiant signale qu’il est victime de cyberintimidation, une Trousse Anti-Troll lui est remise par l’intervenant de l’école.

Dans celle-ci, on lui expose les diverses solutions possibles. On y propose, notamment, un suivi de sensibilisation auprès de l’intimidateur et ses parents par un policier. Si cela n’est pas envisageable pour le jeune, il est guidé vers d’autres options.

« L’objectif, c’est de donner l’éventail de solutions pour qu’il choisisse ce qu’il préfère et qu’il se sente bien dans tout ça, précise M. Milot. On veut l’aider, on ne veut surtout pas augmenter son traumatisme. »

La trousse, qui est également disponible via le site web de la police de Trois-Rivières, contient une lettre destinée aux parents de la victime pour les aider à bien accompagner leur enfant, une fiche expliquant les différentes infractions du Code criminel, des explications sur le processus judiciaire, les coordonnées de ressources comme Tel-Jeunes et des informations sur une application gratuite à télécharger.

Pour constituer cette trousse, le policier Samuel Milot a fait appel à l’expertise de divers partenaires, dont Éducaloi et Jeunesse J’écoute. Il a initié le projet à la suite de ses nombreuses visites de sensibilisation dans les écoles.

« J’ai constaté que, très souvent, les jeunes ne veulent pas entrer dans un système de dénonciation criminelle, dit-il. Ils veulent retrouver leur vie d’avant rapidement et ils ne veulent pas causer de tort à long terme au suspect, ils ne veulent pas avoir cette culpabilité-là. »

Le désir d’aider

L’an dernier, après avoir fait plusieurs présentations sur la cyberintimidation, M. Milot a mené un sondage auprès de 150 jeunes. Les résultats obtenus indiquent que 17 % d’entre eux ont été victimes de harcèlement, 12 % de communications harcelantes, 18 % de menaces et 24 % se sont fait demander des photos intimes. Le sondage a aussi révélé que 74 % des répondants n’ont pas demandé l’aide de l’intervenant de l’école et que 91 % des jeunes n’ont rien dit à la police.

« Je me suis donc mis à réfléchir à un moyen pour aider la victime et éduquer le suspect, mentionne M. Milot. De là est né le projet de la trousse. On ajoute à ça un nouveau volet sensibilisation pour éduquer le suspect. Si la victime choisit de demander l’aide d’un policier, il y a une rencontre qui est organisée avec la victime, ses parents, un policier et une personne de l’école. »

« Ensuite, le suspect et ses parents sont rencontrés et sont sensibilisés sur les conséquences de son acte, ajoute M. Milot. Le jeune doit aussi s’engager à cesser son comportement. Il y a, par après, une rencontre avec l’intervenant de l’école, la victime et le suspect. Une autre rencontre a lieu quelques semaines plus tard et un autre suivi quelques mois plus tard. Comme ça, on tape sur le clou de l’éducation avec un accompagnement sur une période de trois mois. »

10 écoles secondaires

Pour le moment, une dizaine d’écoles secondaires de Trois-Rivières possèdent la Trousse Anti-Troll. L’outil est lancé au niveau local, mais la police de Trois-Rivières sera en mesure de l’exporter dans d’autres villes si on lui en fait la demande.

La mise sur pied du projet a nécessité préalablement l’aval du Centre de Services scolaire du Chemin-du-Roy ainsi que celui de l’ensemble des intervenants psychosociaux des écoles secondaires publiques et privées. Des appuis provenant d’autres partenaires, notamment Éducaloi, CAVAC, Tel-jeunes, +Fort, Jeunesse J’écoute, Équijustice, Centre de justice de proximité ainsi que la contribution de la Ville de Trois-Rivières, ont également permis de mener à bien ce projet.

Pour consulter la trousse en ligne : https://www.v3r.net/anti-troll