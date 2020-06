Nouvel Hôtel de 14 M$ : «Le El Franco, ça va être comme mon Super Bowl à moi»

De retour au Québec, le promoteur François Veillette a dévoilé son tout nouveau projet, soit le El Franco Hôtel. Évalué à 14 millions $, et inspiré des esprits de Cuba et de Miami South Beach, ledit hôtel devrait voir le jour dès août 2021 aux angles des boulevards Jean XXIII et des Récollets.

Le tout nouvel édifice comprendra entre autres des unités de condos, une salle de spectacles et d’événements, une piscine intérieure, un restaurant-bar, ainsi que des spas, palmiers géants et un héliport sur le toit.

Immeuble de 88 unités, le projet sera divisé en deux blocs. «Le premier bloc comprendra 44 unités qui seront vendues sous forme de condo. Le second bloc sera formé de 44 autres unités qui seront accessibles en location à court terme. Chaque unité sera de style studio et 3 ½ avec cuisine et balcon», confie l’homme d’affaires. «L’hôtel va avoir un toit écologique et un héliport qui pourra servir à accueillir les hélicoptères transportant les artistes de renommée internationale qui se produiront dans notre salle de spectacles. Pour déjà avoir discuté avec eux, ils ont beaucoup de demandes spéciales.»

«Dans ma famille, nous sommes dans la construction de père en fils, de grands-parents à arrière-grands-parents. C’est un projet auquel je pensais depuis longtemps et il m’a sorti de ma retraite. J’ai habité Cuba quelques années, j’ai marié une Cubaine et elle m’a inspiré ce projet. Le El Franco, ça va être l’aboutissement de 35 ans de carrière. Ça va être comme mon Super Bowl.»

L’hôtel sera également muni de système à l’ozone visant une désinfection rapide en cas de pandémie.

«Chaque chambre sera dotée d’un système de décontamination à l’ozone via un plan d’évacuation bien précis. La décontamination complète du complexe ne prendra que trois heures. Nous avons vérifié et notre système sera unique en Amérique du Nord. La salle de spectacles et d’événements sera conçue pour être rapidement transformée en hôpital de fortune en cas de catastrophe majeure, tandis que l’héliport pourra accueillir l’hélicoptère de la compagnie Air Médic en cas de besoin», ajoute celui qui s’était retiré en 2012.

Monsieur Veillette s’est allié d’une bonne équipe, dont l’architecte de réputation, Michel Pellerin. Ce dernier est l’auteur de l’Amphithéâtre de Shawinigan (Centre Gervais Auto), du Centre Alphonse-Desjardins, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, ainsi que du Kinipi spa nordique, notamment.

Des artistes internationaux

La salle de spectacles pourra accueillir 320 personnes en formule banquet ou quelque 1000 personnes en formule mixte pour les spectacles. En amour avec la Floride et l’Amérique du Sud, le promoteur est déjà en discussion avec plusieurs artistes latinos de calibre international afin qu’ils puissent venir se produire à Trois-Rivières.

«On a déjà réglé notre spectacle d’ouverture avec un groupe qui a 1,2 milliard de vues sur YouTube. Il y a tellement de bons groupes latinos qui gagnent à être connus dans le monde et nous comptons en attirer plusieurs», explique M. Veillette.

L’ouverture est prévue pour le 3 août 2021. «Nous allons creuser dès le mois de décembre 2020 pour ensuite continuer au printemps. On vise une ouverture en août 2021, ce qui serait parfait avec le Grand Prix de Trois-Rivières», conclut-il.

Le projet sera soumis au comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de Trois-Rivières le 19 juin. C’est un entrepreneur général de la région qui a été choisi pour la construction du complexe. Il sera dévoilé prochainement.

Les 44 unités de condos seront accessibles en prévente dès le 20 juin. Il est cependant possible dès maintenant de s’inscrire sur la liste prioritaire de réservation auprès du promoteur. Les condos penthouses seront offerts en prévente au coût de 119 000$ à 289 000$ (plus taxes).