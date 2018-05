Un nouvel événement voit le jour au parc des Chenaux

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

CAP-DE-LA-MADELEINE. Le parc des Chenaux accueillera la première édition d’un tout nouvel événement: le Rendez-vous des Arts dans la rue.

Ce rassemblement populaire aura lieu le 28 juillet dès 10h et mettra de l’avant des spectacles de jonglerie, de magie et de mime, ainsi que des ateliers d’initiation au cirque, une statue humaine, des échassiers, des artistes ambulants, un foam party et des prestations de chansonniers.

C’est Atchoum le clown qui offrira le premier spectacle de la journée à 10h30.

Une zone réservée pour les enfants où l’on retrouvera des jeux gonflables, du maquillage et un atelier de sculpture de ballons sera aussi aménagée sur les lieux.

Au total, près de 200 artistes se relaieront pour amuser jeunes et moins jeunes tout au long de cette journée. L’animation sera constante sur le site. Un feu d’artifice clôturera l’événement dont les activités sont gratuites.

«L’idée derrière ce rassemblement est née d’une discussion entre Pierre-Luc Fortin et moi. On voulait mettre sur pied un événement pour dynamiser le secteur et répondre à un besoin d’appartenance, explique Sabrina Roy, conseillère municipale du district de la Madeleine. On s’est ensuite associé à la Démarche des premiers quartiers. Au final, on s’est inspiré de ce qui avait été bon avec le Festival des Amuseurs publics et on a élargi le créneau de l’événement.»

Sans être une suite du Festival des Amuseurs publics, la programmation du Festival des Arts dans la rue s’en est inspiré, étant essentiellement constituée d’artistes de la rue.

«Les Amuseurs publics touchaient surtout aux arts du cirque. Là, on ouvre la porte à d’autres types d’art. On verra une grande variété d’artistes de différents domaines déambuler dans le parc des Chenaux, qui est un lieu enchanteur», ajoute Pierre-Luc Fortin, conseiller municipal du district des Estacades.

Il était également important pour le comité organisateur de s’adresser à tout le monde, jeunes et moins jeunes. Par ailleurs, la Ville de Trois-Rivières accorde 30 000$ au Rendez-vous des arts dans la rue.

Les personnes qui souhaiteraient offrir de leur temps à titre de bénévoles peuvent contacter Marie-Andrée Rousseau à la Démarche des premiers quartiers au 819 371-9393.

La programmation complète est disponible sur la page Facebook du Rendez-vous des Arts dans la rue.