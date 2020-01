Nouvel appui pour la candidate Dominique Anglade

Dans sa course à la chefferie du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade annonçait aujourd’hui un nouvel appui de la part d’Yvon Picotte, ancien député de Maskinongé pendant plus de 20 ans.

Dominique Anglade souligne la longue feuille de route de M. Picotte qui a été notamment ministre du Tourisme et ministre des Affaires municipales. « Il se joint à une équipe déjà forte dans la Mauricie, avec Marc H. Plante, Marie-Claude Durand, Pierre Giguère et Jean-Paul Diamond. On a vraiment des appuis importants », énumérait la candidate à la chefferie.

Yvon Picotte mentionnait que c’est pour sa façon de travailler ainsi que pour l’apport qu’elle aura pour le parti qu’il a décidé de l’appuyer. « Je pense que le peuple va en être grandi et va en apprendre beaucoup avec Mme Anglade. Elle saura défendre les intérêts de chacun des Québécois. C’est de ça qu’on a besoin dans les moments difficiles, parce que la politique restera toujours un sport extrême », précisait l’ancien député de Maskinongé.

« Pour parler pour le peuple à Québec, il faut avoir de la compassion, et je sais que Mme Anglade a beaucoup de compassion, car elle a vécu des expériences douloureuses », racontait M. Picotte. Rappelons que Mme Anglade a tragiquement perdu des membres de sa famille, dont ses parents, dans le tremblement de terre qui a secoué Haïti en janvier 2010.

« On traite souvent le Parti libéral de traditionaliste, mais il a fait beaucoup d’ouverture aux femmes depuis plusieurs années et je suis content que pour une première fois on aura probablement une femme à la tête du Parti libéral et, en plus de ça, une femme première ministre dans le futur », concluait avec optimisme Yvon Picotte.