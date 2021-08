Nouvel aménagement de la rue Latreille: des citoyens inquiets

Les travaux de réaménagement de la rue Latreille, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, inquiètent des citoyens du secteur. C’est le cas d’Alexandre Pilon qui réside sur cette rue depuis plusieurs années et qui craint que le rétrécissement des voies soit dangereux pour les cyclistes.

Rappelons que la Ville de Trois-Rivières consacre 9,7 M$ pour refaire le pavage, les trottoirs et les bordures d’une quarantaine de rues cet été. Ces travaux comprennent notamment l’ajout d’îlots centraux végétalisés sur certaines artères qui font l’objet d’un repavage et qui sont particulièrement larges.

Cette année, l’ajout d’îlots verts se fera sur les rues Latreille, Marie-Leneuf, Cardinal-Roy et Nicolas-Perrot. Les objectifs de ces aménagements sont multiples.

« Ça va améliorer la gestion des eaux pluviales parce que ces espaces gazonnés vont absorber beaucoup de pluie au lieu que celle-ci se retrouve dans les égouts, explique Guillaume Cholette-Janson, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières. Ça améliore aussi la qualité de l’air et ça combat les îlots de chaleur. »

Il s’agit également d’une mesure visant à réduire la vitesse à laquelle circulent les voitures. En effet, il a souvent été démontré que les automobilistes ont tendance à ralentir lorsque la voie est plus étroite. L’inverse est aussi vrai.

Toutefois, pour Alexandre Pilon, une chaussée plus étroite n’est pas nécessairement plus sécuritaire. « Je comprends qu’ils veulent réduire la vitesse avec le terre-plein, mais ça crée un problème au niveau de la piste cyclable, dit-il. L’espace est tellement réduit que les voitures vont devoir circuler très près des cyclistes et ceux-ci devront zigzaguer entre les voitures stationnées dans la rue. C’est dangereux. »

« Il y a une maison avec des personnes à mobilité réduite tout près et ces personnes empruntent la piste cyclable pour se déplacer, renchérit-il. Il y a des écoles et des parcs à proximité. Le quartier se rajeunit tranquillement avec l’arrivée de familles. C’est un non-sens pour moi. On est plusieurs voisins à se questionner et à s’inquiéter. »

Une solution remise en question

M. Pilon est de ceux qui utilisent régulièrement la piste cyclable. Son garçon et lui se rendent souvent au parc à vélo. « Je me disais que mon fils pourrait y aller seul dans quelques années, mais ce n’est plus envisageable maintenant à cause de l’aménagement de la rue qui est devenue trop dangereuse », soutient-il.

M. Pilon se dit en accord avec le fait de prendre des mesures pour réduire la vitesse, mais selon lui, ce n’est pas la bonne solution qui a été choisie. « On dirait que c’est une décision qui a été prise en tenant compte seulement de la circulation des voitures et non de toute la vie de quartier qu’il y a aux alentours », plaide-t-il.

Ce dernier affirme avoir contacté la Ville de Trois-Rivières via la ligne 311 pour faire part de ses inquiétudes. « On m’a répondu que ma demande serait traitée dans un délai de 90 jours. Ça mène en décembre, 90 jours. Si ça prend tout ce temps-là pour avoir une réponse, les travaux seront déjà terminés », fait-il remarquer.

De son côté, L’Hebdo Journal a eu la confirmation de la Ville que le stationnement en bordure de rue et la bande cyclable seront maintenus sur la rue Latreille. « L’îlot central ramènera la largeur de la rue à celle d’une rue standard », indique M. Cholette-Janson.

L’aménagement des îlots végétalisés se poursuivra dans les prochaines années. Les travaux prendront fin en octobre.