Un nouvel album et une tournée en Italie!

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

MUSIQUE. Les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap n’avaient pas enregistré d’album depuis dix ans. Fort du succès obtenu par ce précédent opus, la Maîtrise du Cap offre aujourd’hui un nouvel album intitulé Si nos voix s’unissaient.

On y retrouve des chants sacrés, de la Renaissance à aujourd’hui, ainsi que des chants profanes tels que Tenir debout (David Portelance), I won’t give up (Jason Mraz), Le cœur est un oiseau (Richard Desjardins) et Si (Jean-Jacques Goldman).

«Il était temps de refaire vivre cette expérience aux jeunes. Pour eux, ça représente le fait de s’unir vers un même but autant que d’unir leurs voix. Le répertoire inclut des coups de cœur, des pièces significatives pour la Maîtrise du Cap, ainsi que des pièces qui ont beaucoup plu au public lors de précédents concerts. Enregistrer un album est une expérience formatrice pour les jeunes. C’est exigeant», explique Claire Bisaillon, directrice musicale des Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap.

Afin de bien maquer le lancement de ce disque, les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap consacreront leur concert printanier au lancement de ce nouvel album. Ce concert aura lieu le 26 mai à 19h30 à la chapelle du Séminaire Saint-Joseph, l’endroit même où a été enregistré le disque.

L’album Si nos voix s’unissaient sera d’ailleurs en vente le soir du concert de même qu’au bureau de la Maîtrise du Cap et à la boutique de la Basilique Notre-Dame-du-Cap. Les billets de ce spectacle sont en vente au bureau de la Maîtrise du Cap, au Centre de Pianos et d’Orgues Mauricien ainsi que dans Les Moulins Lafayette au coût de 12$ en prévente et 15$ le soir du spectacle.

Direction l’Italie!

Ce concert est aussi l’occasion pour le public de la région d’entendre le répertoire de ce qui sera offert lors de la tournée européenne à laquelle se préparent fébrilement les choristes.

Cette fois-ci, c’est l’Italie qui attend les 54 participants de cette tournée qui mènera les choristes de Venise à Rome, en pasant par Milan et Florence du 16 juin au 1er juillet. Les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap prendront part à huit concerts et à quelques messes en terre italienne.

«Ce sont des moments qui s’annoncent significatifs. Ça leur fera découvrir un autre monde et ils s’en rappelleront toute leur vie», conclut Mme Bisaillon.