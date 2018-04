Des nouveautés à l’hippodrome pour la saison 2018

Crédit photo : Photo archives - Éric Guertin

SPORT ÉQUESTRE. L’hippodrome de Trois-Rivières est fin prêt lancer sa saison 2018 ce dimanche 29 avril. Plusieurs améliorations et de nombreux changements ont eu lieu lors de la saison hivernale.

Un kiosque «Comment parier», permettant aux parieurs de poser toutes les questions à la nouvelle équipe d’information qui a été mise sur pied, a vu le jour. Parmi les autres nouveautés, notons que la salle du buffet a subi une cure de rajeunissement et que la piste de course a été réaménagée, de sorte que l’élargissement du droit n’est plus là.

«L’enlèvement de l’élargissement du droit amènera les conducteurs à changer leurs stratégies, ce qui rendra les courses d’autant plus excitantes, affirme Murielle Thomassin, directrice générale de l’Hippodrome 3R. D’autres améliorations restent à venir dont des caméras HD et 4K avec fibre optique pour une clarté sans pareil et même des nouveaux paris.»

Plusieurs activités se dérouleront durant toute la saison, dont le Grand prix d’été où l’on remettra plus de 250 000$ en bourses.

Les détails de la saison sont disponibles au clubjockeyduquebec.com