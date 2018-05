Un nouveau visage pour les Aigles de Trois-Rivières

CAN-AM. C’est avec un tout nouvel alignement, hormis six joueurs, que les Aigles de Trois-Rivières amorceront leur sixième saison dans la Ligue Can-Am. L’entraîneur-chef, TJ Stanton, est confiant, lui qui a bâti une équipe à son image.

La majorité des changements ont été apportés à des postes clés. Trois nouveaux vétérans débarquent en ville, soit Yerder Caramo (lanceur partant), Kramer Sneed (lanceur partant) et Alberth Martinez (voltigeur). Le quatrième casier de vétéran sera occupé par Javier Herrera, l’un des meilleurs frappeurs du circuit lors du dernier mois de la saison 2017.

Taylor Brennan et Shaun Ellis, deux joueurs de statut LS-5 arrivés en fin de saison, compléteront le groupe de leaders.

«Après la saison dernière, j’ai fait une évaluation complète de mes effectifs. J’avais besoin de trouver des joueurs à mon image, des joueurs à qui je peux m’identifier. Et surtout des joueurs toughs!», a commenté Stanton.

«On pense toujours aux partisans et c’est certain qu’il y a une pression de gagner, pour être honnête. Nous avons des partisans toughs qui eux aussi rêvent au retour du championnat.»

Le pilote des Aigles a ailleurs expliqué que le recrutement est un travail de longue haleine.

«On pourrait se fier qu’au CV et aux statistiques du joueur, mais j’aime mieux aller plus loin que ça. Je retrace donc les anciens entraîneurs du joueur, des entraîneurs contre qui il a joué contre et des recruteurs qui l’ont évalué. C’est beaucoup de calories brûlées!», confie-t-il.

Chose certaine, il n’a pas l’intention de revivre une saison comme celle qu’il a vécue l’an dernier.

«Personne dans l’organisation n’est heureux de nos résultats sur le terrain depuis deux ans. Partout où j’ai joué, j’ai gagné. Je n’avais jamais eu à vivre avec autant de revers et croyez-moi, that’s killed me!», lance-t-il.

«Depuis le début du camp, nous sentons une bonne vibe et une belle énergie entre les gars. C’est très différent! J’ai dû libérer de bons vétérans, c’est certain, mais certains d’entre eux avaient cette culture où la victoire n’est pas la plus importante des choses. Je trouvais inacceptable de constater que je voulais gagner plus que certains de mes joueurs.»

Parmi les autres nouveaux visages, notons l’addition du receveur Anthony Hermelyn, du joueur de premier but Kevin Cornelius, des voltigeurs Alexi Colon et Michel Suchy, ainsi que des releveurs Pete Perez et Philip Walby.

«Si on prend l’exemple d’Anthony (Hermelyn), 16 équipes de circuits indépendants le voulaient. Mais comme beaucoup de joueurs, il a choisi Trois-Rivières, car ils savent que cette équipe s’en va dans la bonne direction», explique Stanton.

Ce nouveau groupe entamera leur saison le 18 mai prochain, à Ottawa, contre les Champions. Les Aigles ouvriront leur saison locale le 25 mai face aux Boulders de Rockland dans le cadre du premier d’une série de huit «Vendredis Vintage».

Au total, la troupe de Stanton disputera 22 matchs contre Ottawa, 21 contre Sussex, 19 face à Rockland, 18 versus Québec, 16 contre New Jersey et 6 face à des formations internationales, soit Salina et République dominicaine.