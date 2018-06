Un nouveau spa urbain au Delta

Crédit photo : Photo courtoisie

ÉCONOMIE. L’hôtel Delta du centre-ville de Trois-Rivières accueillera en ses murs, dès août, le Millenia Spa Urbain, entraînant la création de 30 nouveaux emplois.

Ce spa chic s’adressera autant à la clientèle qui séjourne à l’hôtel qu’aux résidents de la région.

«Nous trouvions important d’offrir à la clientèle la détente dans un milieu urbain. Nous sommes très fébriles à l’idée de faire découvrir notre nouveau concept de spa urbain. Je pense qu’avec le développement du CECI, l’engouement sera fort», mentionne Melyssa Milette, copropriétaire du Millenia Spa Urbain.

L’entreprise offrira notamment des journées complètes de détente, un accès au spa et à la piscine, ainsi que divers services, tels que massothérapie, épilation au laser, pédicure et manucure, soins du visage, exfoliation et douche à l’italienne.

Millenia Spa Urbain disposera aussi d’un salon de coiffure.

Il est déjà possible de prendre rendez-vous pour des soins express via l’application mobile du spa ou sur le site Internet au www.milleniaspa.ca.