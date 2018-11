Nouveau service Internet dans la région

Crédit photo : Patrick Vaillancourt

TROIS-RIVIÈRES. Implanté depuis une douzaine d’années dans la région de la Gaspésie, la compagnie Navigue s’attaque maintenant au marché de la Mauricie.

«Nous pouvons offrir le service partout au Canada maintenant que nous utilisons les réseaux nationaux, mais on cible d’abord le Québec et plus précisément la Mauricie, puisque c’est un endroit qui a été oublié entre Montréal et Québec», affirme le directeur général de Navigue, Marc-Wayne Addison.

Navigue a réalisé un partenariat avec JCELL, avec les boutiques présentent à Trois-Rivières, Shawinigan et Bécancour. « Un partenariat avec JCELL qui nous permet de couvrir de Bécancour à Shawinigan, en passant par Saint-Tite, nous pouvons offrir des services Internet presque partout aux résidents et entreprises de la Mauricie. Nous sommes également présents dans les grands centres, tels que Montréal, Trois-Rivières et Québec. Grâce à un éventail de forfaits Internet différents, allant jusqu’à 200 Mb/s, les clients auront le choix. Navigue est unique en raison de son réseau, de sa manière de faire les choses et surtout de son service client», ajoute M. Addison.

«J’envisageais l’ajout d’une gamme de services dans mes boutiques, et en rencontrant les gens de Navigue, ç’a bien cliqué. Lorsqu’un client nous rendra visite, il aura l’opportunité d’être branché avec tous les services qu’une maison à besoin, de l’internet au cellulaire, en passant par le service de télévision et la téléphonie résidentielle», exprime Charles Lafond, propriétaires des boutiques JCELL.

Ce dernier indique qu’il a pu économiser 15$ par services pour un total de 45$ par mois en étant branché à Navigue plutôt qu’à une autre compagnie présente dans le milieu.

Le directeur général de Navigue a aussi indiqué qu’il est possible pour un client n’ayant pas la fibre optique de pouvoir se brancher chez lui. «L’avantage comparativement à d’autres compagnies, c’est que nous avons des employés formés, donc nous n’avons pas à faire avec un sous-traitant, ce qui peut faire augmenter les coûts.

De plus, pour chaque nouveau client en Mauricie, Navigue remettra une somme de 5$ à la Fondation Fusée, dont sa mission est d’améliorer la qualité de vie des enfants handicapés. L’objectif pour la prochaine année est de pouvoir remettre 5000$ à la Fondation.