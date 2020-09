Nouveau service de déchiquetage à même les entreprises

Le Groupe RCM a officiellement lancé son tout nouveau service, ce jeudi, soit celui du déchiquetage mobile. En effet, un camion a été adapté – suite à un investissement de 100 000$ – afin d’offrir le service de déchiquetage directement chez les entreprises.

Le Groupe RCM entend également desservir la région de la Mauricie, ainsi que la Rive-Sud de Trois-Rivières, si la demande est grandissante. L’achat d’un deuxième camion prévu à cet effet n’est également pas écarté dans le futur.

«On va offrir un nouveau service de déchiquetage, de documents confidentiels ou non, à nos entreprises de la région. On offrait la collecte en entreprise, mais la demande était orientée pour que ça se fasse directement chez les entreprises», a confié Joan Lefebvre, directrice aux ventes et marketing chez Groupe RCM.

«On invite les entreprises de la région à faire appel à nous, et même les cabinets de notaires, les cabinets d’avocats, les cliniques médicales, ou encore les villes et les villages.»

Le camion de déchiquetage mobile a été équipé d’une génératrice, d’un convoyeur et d’un déchiqueteur-mobile. Le Groupe RCM offrait déjà la possibilité d’aller récupérer les documents pour ensuite les déchiqueter en entrepôt.

«On vient compléter l’offre, chez nous, à RCM. On remercie le conseil d’administration qui n’a pas hésité une seule seconde à accepter le projet pensé par notre équipe de direction. Encore une fois, ça nous permet de consolider nos emplois et d’innover en permettant à nos entreprises d’ici de faire appel à nos services», a pour sa part lancé Patrick Hamelin, président du conseil d’administration chez Groupe RCM.

«Nous avons des normes très strictes au niveau de la confidentialité et nos employés se déplacent dans les entreprises avec une rigueur de travail qui fait notre renommée depuis plus de 35 ans», conclut-il.

Mentionnons aussi qu’un certificat de déchiquetage est remis aux entreprises après chaque opération.