Nouveau rôle d’évaluation: le secteur résidentiel en hausse de 9,9%

La valeur moyenne d’une maison passe de 187 565$ à 205 376$ dans le nouveau rôle d’évaluation foncière 2022-2023-2024 de la Ville de Trois-Rivières. Pour le secteur résidentiel à lui seul, on parle d’une hausse de 9,9% de la valeur comparativement au précédent rôle d’évaluation.

Le contexte de la pandémie et le télétravail ne sont pas étrangers à cette augmentation des valeurs du marché. Toutefois, le nouveau rôle étant basé sur les conditions du marché en date du 1er juillet 2020, l’augmentation n’est pas aussi importante que le laisseraient supposer les valeurs actuelles du marché.

« On est 10 mois en retard sur le marché actuel. C’est normal, mais les gens ne peuvent pas se fier sur la valeur de ce nouveau rôle pour vendre leur maison au juste prix, explique Sonya Auclair, directrice de l’évaluation de la Ville de Trois-Rivières. Au premier trimestre de 2021, il était question d’une hausse de 14%. Les hausses de 2021 et de 2022 vont plutôt se refléter dans le rôle d’évaluation en 2025. »

En ce qui concerne les copropriétés, la valeur moyenne s’élève maintenant à 183 656$, comparativement à 171 623$.

Cependant, les grandes surfaces commerciales connaissent une baisse de valeur, notamment en raison des fermetures occasionnées par la pandémie et la croissance des achats en ligne.

« On voyait depuis quelques années que les centres d’achats allaient perdre de la valeur en raison des achats en ligne. La pandémie a accéléré les choses. Les hôtels ont aussi connu une année difficile et ça se répercute dans le rôle. Par contre, on remarque que les commerces ayant pignon sur rue ont vu leur valeur augmenter de 8% », précise Mme Auclair.

Tout comme dans le rôle d’évaluation précédent, l’ajustement de la valeur des propriétés atteintes de pyrrhotite est maintenu. Ainsi, la valeur des maisons attentes de pyrrhotite et dont la fondation doit être reconstruite est baissée de 50% à 60%, alors que les valeurs des propriétés considérées dans la zone grise est baissée de 15% à 25%.

Depuis le 1er mai 2019, la direction de l’évaluation a d’ailleurs reçu 63 nouveaux dossiers en lien avec la pyrrhotite. Il y a encore 651 dossiers actifs, dont 331 problématiques. Le nouveau rôle d’évaluation sera en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Le parc immobilier trifluvien s’élève maintenant à 14,6 milliards $.

Demande de révision

Les évaluations foncières peuvent maintenant être consultées sur le site Web de la Ville au www.v3r.net. Un avis d’évaluation sera également envoyé à tous les propriétaires par la poste au cours du mois de décembre. Les propriétaires souhaitant plus d’informations sur la valeur de leur propriété peuvent aussi contacter le 311. Il est possible de faire une demande de révision administrative de son évaluation foncière avant le 30 avril 2022. Il en va de même pour déclarer une propriété atteinte de pyrrhotite.

Les plus hautes valeurs foncières

Université du Québec à Trois-Rivières: 195,2 M$

Centre hospitalier affilié universitaire de Trois-Rivières: 138,1 M$

Centre commercial Les Rivières: 136,9 M$

Cégep de Trois-Rivières: 80,6 M$

Amphithéâtre Cogeco: 67,6 M$

Kruger Wayagamack (67,6 M$) et Kruger Trois-Rivières (55,9 M$)

La Ville de Trois-Rivières compte maintenant 25 maisons millionnaires et 6 condos millionnaires, comparativement à 15 maisons millionnaires pour le rôle 2019.