Nouveau projet d’affaires pour une mère et sa fille

Toutes deux entrepreneures, Sylvie Myre et sa fille Sandie D’Aoust ont des parcours bien différents. L’une est établie dans le domaine touristique et l’autre a fait sa place en œuvrant auprès des enfants. Jusqu’à tout récemment, elles traçaient leur voie chacune de leur côté, bien loin de se douter que leurs chemins se croiseraient. C’est par un heureux hasard – et sur un coup de tête –, qu’elles sont devenues propriétaires d’une boutique de vêtements adaptés, il y a à peine plus d’un mois.

Dans leur famille, la fibre entrepreneuriale se transmet de génération en génération. Mme Myre a découvert cet univers lorsqu’elle était enfant. «J’ai commencé en affaires sans le vouloir quand j’étais jeune. Mon père avait une entreprise d’excavation et, déjà, je m’intéressais à la facturation, à la clientèle et aux contrats, raconte-t-elle. Une fois mon père décédé, mon parcours de vie a pris une autre direction jusqu’à ce que je rencontre un entrepreneur et qu’on décide de fonder ensemble l’entreprise Voyages à Rabais.»

Au fil des ans, elle est devenue l’unique propriétaire de Voyages à Rabais. Aujourd’hui, elle dirige cette entreprise, en plus de Tours Amérique et Objectif Monde, deux autres entreprises de voyages.

Quant à Mme D’Aoust, elle a d’abord travaillé en comptabilité avant de se joindre à l’équipe de sa mère chez Voyages à Rabais et Tours Amérique, en 2014. «Ma mère commençait à penser à la relève. Elle en avait parlé à moi et à mon frère. Mon frère n’avait pas d’intérêt pour ça, mais moi, j’avais un net intérêt. J’habitais à Montréal à l’époque. Je me suis donc acheté une maison ici, à Trois-Rivières, et j’ai commencé peu de temps après chez Tours Amérique», se souvient-elle.

«J’ai occupé plusieurs postes au sein de l’entreprise, allant de conseillère à superviseure, poursuit Mme D’Aoust. J’ai aussi suivi une formation à l’École d’entrepreneurship de Beauce. À la fin de mon parcours, en 2016, mon coach m’a dit que, comme entrepreneure, pour me réaliser, je devais avoir l’impression de changer la vie des gens tous les jours. Je me suis questionnée à savoir ce que je ferais avec ça, puis j’ai commencé ma carrière à la tête de camps de jour.»

Cette dernière s’est par la suite tournée vers les garderies, d’abord à Trois-Rivières, puis à Québec où elle a fait l’acquisition d’un établissement en novembre 2018.

Sur un coup de tête

Un soir, alors qu’elles discutent des défis que leur apporte la pandémie, Mme Myre informe sa fille que la boutique de vêtements adaptés Chantalita, sur la rue Champflour, est à vendre. «Curieuse, Sandie me pose des questions. On se met donc à parler de ça ensemble et je finis par lui dire que ça pourrait être un beau projet à faire ensemble, que ça pourrait faire une différence dans la vie des gens», raconte Mme Myre.

Voilà. Il n’en fallait pas plus pour que les deux femmes d’affaires commencent à bâtir leur nouveau projet. «On a trouvé le nouveau nom le soir même et le lendemain matin, j’avais déjà dessiné un logo, lance Mme D’Aoust en riant. Tout a déboulé très vite. Moins d’une semaine après notre conversation, l’affaire était conclue. On a réglé ça quelques jours avant Noël.»

«On a entrepris ce projet-là sur un coup de tête, renchérit-elle. On y a vu l’opportunité de travailler ensemble pour une deuxième fois, dans des rôles et un contexte différents. Avec cette nouvelle acquisition, on peut créer pratiquement depuis le début. On est très emballé et on a plein d’idées.»

Inventaire presque triplé

C’est désormais sous le nom Aux 3 boutons que la boutique de la rue Champflour accueille ses clients. En un mois, l’inventaire a doublé. Le duo mère-fille est même sur le point de le tripler.

«Notre objectif, c’est de rejoindre une clientèle plus jeune, soutient Mme D’Aoust. On a commencé à offrir des vêtements pour les jeunes aussi. Les vêtements adaptés, ce n’est pas seulement pour les personnes en perte d’autonomie. C’est aussi pour habiller sans douleur celles qui vivent avec un handicap ou qui sont en convalescence. On peut en avoir besoin à plusieurs moments dans notre vie, d’où l’intérêt d’offrir des morceaux pour les plus jeunes aussi.»

Par ailleurs, un nouveau site web transactionnel, avec livraison partout au Québec, sera bientôt mis en ligne.