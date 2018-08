Nouveau pont à Saint-Stanislas : début des travaux en octobre

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINT-STANISLAS. La construction du nouveau pont enjambant la rivière Batiscan à Saint-Stanislas débutera en octobre.

Les travaux s’échelonneront sur deux ans et seront répartis en deux phases. La première d’entre elles comprend des travaux municipaux et de services publics, des travaux de fondations incluant les pieux et caissons, l’installation de la charpente métallique, les travaux d’excavation et de remblayage de la chaussée et la nouvelle route (rang de la rivière Batiscan).

La deuxième phase des travaux consistera à construire la dalle de tablier et dispositifs de retenue, faire les travaux de pavage des approches et de la nouvelle route, ajouter de l’éclairage, de la signalisation et réaliser un aménagement paysager.

Pendant les travaux, les automobilistes pourront emprunter le pont existant. Une fois la nouvelle structure fonctionnelle, l’actuel pont construit en 1922 (96 ans) sera démoli. Rappelons que le nouveau pont prendra la place du terrain de balle. Celui-ci sera relocalisé sur la rue Saint-Gérard.