Nouveau plan d’urbanisme: des consultations virtuelles prévues en juin

La Ville de Trois-Rivières adoptait cette semaine les projets de règlements d’urbanisme qui mèneront à la mise à jour de sa réglementation à l’automne.

En modernisant les normes en matière d’urbanisme et en tenant compte des meilleures pratiques de construction, d’architecture et d’aménagement du territoire, la nouvelle réglementation vise à améliorer la qualité des milieux de vie trifluviens.

Parmi les nouveautés: permettre la construction de bâtiments accessoires attachés entre eux, autoriser l’implantation de fermettes en zone rurale, autoriser des garages de plus grand gabarit en zone rurale et l’ajout de mesures de verdissement des grandes aires de stationnement dans les secteurs commerciaux.

Par ailleurs, la nouvelle mouture du plan d’urbanisme identifie certains territoires à revitaliser et à redévelopper, dont le secteur des Cinq-coins à l’entrée du centre-ville, le secteur Saint-François-d’Assise et le noyau villageois Saint-Michel-des-Forges.

Le plan d’action annexé au plan d’urbanisme prévoit 14 actions à mener dans un horizon de 0 à 10 ans. Il y est question d’élaborer une politique d’architecture durable, d’analyser le potentiel de recyclage et de redéveloppement des églises du territoire et produire un outils de planification pour encadrer leur transformation, d’élaborer une politique d’habitation portant notamment sur les enjeux de logement social et abordable et de réaliser un plan directeur de revitalisation des premiers quartiers de Trois-Rivières.

L’une des actions majeures consiste en la planification du réaménagement de la vitrine fluviale entre le port de Trois-Rivières et la rivière Saint-Maurice.

Mais cette version du nouveau plan d’urbanisme n’est pas encore finale.

Du 14 au 18 juin, la population aura l’occasion de participer à une des consultations virtuelles pour s’informer, poser des questions et faire entendre leurs préoccupations en lien avec le nouveau plan d’urbanisme, dont la version finale sera adoptée à la fin de l’été 2021.

La dernière version du plan d’urbanisme remonte à 2010.

Pour consulter le projet de Plan d’urbanisme: https://www.v3r.net/services-au-citoyen/reglements-municipaux#projets-de-reglements-durbanisme-revision-2021