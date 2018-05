Un nouveau parcours à la Virée du maire

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

LOISIRS. Dans l’objectif de rendre l’événement encore plus familial, la Virée du maire, qui aura lieu le 10 juin, ajoute un nouveau circuit de trois kilomètres pour les 12 ans et plus.

Un circuit de vélo de 30 kilomètres, ainsi que des parcours de course de 5 et 10 kilomètres pour les 14 ans et plus, ainsi que le circuit de 500 mètres pour les plus jeunes, sont aussi proposés. Les marcheurs auront quant à eux accès à un circuit de 5 kilomètres.

«On veut que ce soit familial. On bonifie aussi nos circuits de course à pied. Il y a des parcours pour tous. Les parcours permettent de découvrir de petits bijoux cachés de la ville, que ce soit à la course ou en vélo», commente le maire Yves Lévesque qui se donne pour défi de courir les 10 kilomètres en compagnie de la coprésidente d’honneur de l’événement, Marili Bordeleau Desrochers.

Les parcours devraient permettre de réaliser de bons temps, puisque l’on n’y retrouve pas de côtes. Les participants passeront notamment par le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent.

«Ça se veut facilitant pour les familles et les gens qui en sont à leurs débuts en course», précise Michel St-Pierre, président du Club Milpat.

Des activités familiales seront aussi organisées au parc portuaire. Musique, personnages, mascottes, structures gonflables, jeux d’adresse, yoga et d’autres activités seront au rendez-vous. Les Minions seront aussi sur la scène dès 12h20.

Entraînements gratuits et courses préparatoires

Cette année, le Club Milpat tiendra deux événements de course les 22 et 29 mai au parc Laviolette, une belle opportunité pour se préparer à la Virée du maire.

Par ailleurs, le Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD) s’implique aussi dans l’événement en offrant sept entraînements gratuits aux participants inscrits à la Virée du maire.

«On veut aider les gens à se préparer et, du même coup, à découvrir le CSAD. Ces entraînements seront gratuits et il sera possible de les reproduire à la maison puisqu’ils ne nécessitent aucun matériel particulier. On sera aussi présent sur place lors de l’événement pour proposer des étirements après la course», explique Élizabeth Ledoux, directrice des activités grand public au CSAD.

Les entraînements auront lieu au CSAD les samedis à 10h15 et mardis à 18h15 précédant la Virée du maire.

Inscription

La préinscription en ligne est maintenant obligatoire pour les coureurs et les marcheurs avant le 5 juin au courirgtr.com. Les cyclistes pourront s’inscrire sur place le jour de l’événement, mais peuvent également bénéficier de la préinscription.

La participation coute 16$ en préinscription et 22$ pour les inscriptions le jour même. Les jeunes de 13 ans et moins peuvent s’inscrire gratuitement.

Rappelons que le traditionnel critérium du centre-ville se tiendra le 2 juin à 14h.