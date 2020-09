Boulevard des Chenaux: Nouveau parc linéaire de 2,8 km

La presse était conviée, cet après-midi, à la première pelletée de terre annonçant l’aménagement du tout nouveau parc linéaire qui longera le boulevard des Chenaux. Présent lors de la cérémonie, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, a également dévoilé son nom, soit le parc des Coteaux.

Le parcours sera asphalté sur une longueur de 2,8 km (et d’une largeur de cinq mètres). Il s’agit du premier projet provincial bénéficiant de l’entente-cadre entre l’Union des municipalités du Québec et Hydro-Québec. À Trois-Rivières, au moins deux nouvelles voies cyclables étaient à l’étude, soit celle-ci dans l’axe nord-sud, entre le boulevard des Chenaux et la rue Lajoie (le long des tours d’Hydro-Québec), ainsi que celle dans l’axe est-ouest, dans le boisé entre le boulevard des Chenaux et le boulevard Parent.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie, et député provincial de Trois-Rivières, Jean Boulet, a confirmé que le gouvernement du Québec accordait une aide financière de 614 250$ à la Ville de Trois-Rivières pour l’aménagement du parc des Coteaux, soit la moitié des coûts du projet avoisinant le 1,3 M$. Il en a fait l’annonce au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel.

«Je suis ravi de l’aide octroyée pour le développement des transports actifs dans notre région», a confié M. Boulet. «Cette aide financière aura d’importantes répercussions sur la qualité de vie de la population en créant des environnements favorables aux modes de vie physiquement actifs, sans compter que le projet fera travailler des gens. C’est un projet unique qui est important pour la Ville de Trois-Rivières.»

Les travaux devraient s’échelonner sur une période de six semaines et ils n’occasionneront aucune fermeture de rue.

«Trois-Rivières est vraiment dans le vélo de tête», a lancé la présidente de l’Union des municipalités du Québec, Suzanne Roy. «Il y a à peine quelques mois, on signait une entente avec pour utiliser les terrains d’Hydro-Québec de façon récréative et Trois-Rivières a compris et agit très rapidement. Ils ont eu une vision sécuritaire, une vision d’avenir.»