Nouveau magasin, nouveau propriétaire

Crédit photo : Audrey Leblanc

ENTREPRENEURIAT. Claude Jacob a été propriétaire du Stereo + de Shawinigan pendant douze ans avant d’entreprendre une carrière chez Canadian Tire. Une aventure qui l’a mené aux quatre coins du Québec et qui lui permet maintenant d’être de retour en Mauricie. Cette fois, c’est à la tête du tout nouveau magasin situé aux Galeries du Cap que l’homme d’affaires entame un autre chapitre.

«C’est mon quatrième magasin Canadian Tire et peut-être que ce sera mon dernier arrêt pour un bon bout de temps, confie M. Jacob. J’ai eu mon premier en 2006, à Maniwaki, dans la région de l’Outaouais. Pendant cinq ans, on est demeuré à cet endroit ma femme, moi-même et nos quatre enfants.»

L’opportunité de gérer un plus gros magasin s’est ensuite présentée à lui. La famille Jacob a alors pris un nouveau départ en direction de Pincourt, à l’ouest de Montréal. «On a été là-bas trois ans. Après, j’ai acheté celui de Baie-Comeau en 2014», se souvient Claude Jacob.

Trois années et demie ont passé, puis l’entrepreneur a eu vent du projet dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. «Ça m’a demandé un temps de réflexion avant de faire le saut parce que ça représentait beaucoup de travail. Pendant un certain temps, j’ai eu deux magasins à gérer, plus la construction d’un autre», explique M. Jacob.

«J’ai acheté le 24 janvier 2018 le magasin sur la rue Fusey, précise ce dernier. Le 21 mars, j’ai vendu celui de Baie-Comeau. Mais depuis le mois de janvier, la construction du nouveau magasin sur Barkoff était commencée. La tâche était considérable, mais maintenant que c’est terminé, je regarde ce qui a été accompli et je peux dire que j’en suis très fier.»

Rappelons que le commerce autrefois situé sur la rue Fusey a doublé sa superficie. Celle-ci est désormais de 44 000 pieds carrés en surface de vente et de 21 000 pieds carrés en atelier mécanique et entrepôt. Quelque 80 personnes y travaillent. Le projet représente un investissement d’environ sept millions de dollars. Les premiers clients ont été accueillis le 18 octobre.

L’entrepreneuriat dans la peau

Né à Thetford Mines, Claude Jacob a gradué de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) en sciences comptables. Après avoir travaillé dans ce domaine pendant environ sept ans, il a ressenti le besoin de prendre un nouveau chemin. Entrepreneur dans l’âme, il a fait l’acquisition du Stereo + de Shawinigan en 1993.

«En 2005, je me suis levé un matin avec l’envie de vouloir faire autre chose, raconte-t-il. J’ai vendu mon entreprise et je me suis tourné vers Canadian Tire. Je trouvais que c’était une belle structure d’entreprise. On n’est pas des franchisés, on est des marchands associés.»

«J’avais des amis qui étaient chez Canadian Tire, dont un qui était propriétaire, poursuit M. Jacob. Il me disait que j’avais le profil. J’ai donc envoyé ma lettre de demande d’admission en 2005 et j’ai reçu une formation de six mois dans des magasins et au siège social.»

Un homme d’affaires impliqué

M. Jacob est également vice-président de la Fondation Bon Départ, dont la mission est d’amasser des sous pour encourager l’activité physique chez les enfants de familles financièrement défavorisées.

«L’une de mes plus grandes fiertés, c’est de redonner aux familles par le biais de notre fondation», dit-il. Au cours de sa carrière, l’entrepreneur s’est impliqué dans plusieurs causes et événements, notamment pour soutenir une maison de soins palliatifs à Baie-Comeau.