Nouveau gouvernement: les victimes de la pyrrhotite s’attendent à des actions rapides

PYRRHOTITE. Félicitant les candidats élus et ceux ayant collaboré avec l’organisation ces quatre dernières années, la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP) soutient que plusieurs enjeux reliés au dossier de la pyrrhotite en Mauricie doivent être traités rapidement.

La CAVP espère voir les nouveaux députés de la Coalition Avenir Québec (CAQ) défendre les intérêts des victimes auprès du prochain Conseil des ministres.

« Samedi dernier, pas moins de 500 personnes étaient réunies pour une rencontre d’information organisée par la Coalition. Cela illustre la mobilisation des familles de la Mauricie et la situation de crise dans laquelle elles se trouvent. Elles sont toujours nombreuses à vivre les douloureuses conséquences de ce désastre au quotidien. Les victimes ont assez enduré. Plusieurs d’entre elles ont d’ailleurs exprimé leur mécontentement et s’attendent à des engagements fermes et rapides de la part du nouveau gouvernement et des députés caquistes de la région», souligne Alain Gélinas, président de la CAVP.

La Coalition demande au nouveau gouvernement de s’engager rapidement sur trois actions prioritaires, soit que la première phase des tests visant à définir si une propriété est affectée par la remboursée pour les 4 000 maisons potentiellement atteintes, que les études sur la pyrrhotite se poursuivent au bénéfice des victimes dans la zone grise et que le programme actuel d’aide aux victimes soit bonifié.

Suite au premier colloque sur la pyrrhotite tenu la semaine dernière à Trois-Rivières et à la tournée réalisée auprès des divers candidats durant la campagne électorale, Michel Lemay, vice-président de la CAVP, estime que les intervenants concernés sont prêts à travailler ensemble pour faire avancer ce dossier et que les élus ont reçu toutes les informations pertinentes touchant les enjeux prioritaires et les attentes des victimes.

« Durant la campagne électorale, les candidats se sont dit sensibles à la situation des victimes et ils ont maintenant l’opportunité de passer à l’action», conclut M. Lemay.